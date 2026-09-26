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2026年愛知・名古屋亞運桌球賽事今（26）日持續激戰，台灣好手馮翊新在男子單打與男子雙打項目皆迎來硬仗，最終雙雙於8強賽不敵中國球員，遺憾止步，無緣為台灣拿下亞運獎牌。不過他在男單賽事擊敗「韓國一哥」張禹鎮，本屆賽事在男雙和男團也皆大有斬獲，只是三項賽事皆輸給強敵中國，稍微可惜。馮翊新在男單賽事中一路過關斬將，先是在面對韓國名將張禹珍的比賽中展現壓制力，僅耗時25分鐘便以直落四（11：7、11：6、11：7、11：8）強勢獲勝。然而在關鍵的8強賽中，馮翊新碰上實力頂尖的中國球王王楚欽，最終不敵對手猛烈的攻勢，於8強止步。在男子雙打賽事方面，馮翊新搭檔小將郭冠宏出擊，於8強賽強碰中國組合黃友政與林詩棟。首局雙方一路拉鋸，台灣組合以9：11讓出；第2局戰況更加白熱化，雙方屢次戰平，一路激戰至15：15後，馮翊新與郭冠宏連丟2分，以15：17惜敗；第3局氣力放盡，以4：11敗下陣來，總局數0：3遭到淘汰。雖然馮翊新在兩項賽事中抱憾出局，但「台灣一哥」林昀儒（Lin Yun-ju）在另一場男單賽事中傳來捷報。面對哈薩克選手格拉斯門科（Kirill Gerassimenko），林昀儒展現壓倒性實力，全場僅花費28分鐘就以4：0（11：3、11：6、11：6、11：8）輕鬆獲勝，順利挺進下一輪賽事。