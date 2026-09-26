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10/10國慶日放幾天？10/25光復節有連假嗎？

▲2026最後一季行事曆，10月國慶日、光復節都有連假可以放。（圖/行政院人事總處）

2026最後一季行事曆連假總覽：10月雙連假、跨年元旦終於有連假

▲2026最後一季行事曆4大連假一圖看！10月有雙連假，行憲紀念日及2027年元旦從去年單放一天變成都有連假。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

2026最後一季行事曆請假攻略：最高擁有10天連假

▲2026最後一季還有三大連假可以使用特休串出超長連假，最高10天為行憲紀念日+跨年元旦組合。（圖/NOWNEWS社群中心製）

時序來到9月底，目前正在放的中秋連假已經度過第二天，即將要邁入2026年最後一季的時間，接下來下下週緊接著國慶日會有3天連假，另外10月也還有25日光復節也是國定假日，同樣有3天連假。《NOWNEWS》也快速整理2026最後一季行事曆、剩餘連假日期、最新請假攻略，讀者可以一文看懂，好趕快安排行程。今年的國慶日為禮拜六，因此補假補在10月9日禮拜五，總計會有三天連假；而10月25日光復節因為已經被列為「國定假日」，由於今年遇到週日，因此補假會補在10月26日禮拜一，勞工同樣也是享有三天連假的哦！然而在中秋教師節連假過完之後，隔週就是國慶日連假，等於9月28日這週上班三天又週休、10月10日這週只需要上班四天又有3天連假可以放，加上光復節以及聖誕節、甚至連跨年夜接上元旦都有連假，下半年的國定假日可以說是非常漂亮！以下是2026最後一季行事曆連假日期、放假天數速看：🟡國慶日連假：10月9日（五）至10月11日（日），共3天。🟡光復節連假：10月24日（六）至10月26日（一），共3天。🟡行憲紀念日連假：12月25日（五）至12月27日（日），共3天。🟡2027元旦：1月1日（五）至1月3日（日），共3天。如果你中秋節教師節連假沒有使用特休的民眾照過來！10月有雙連假可以請，都是請四天特休可以休9天連假，包括國慶日請10月5日至10月8日四天，就可以從10月3日一直放到10月11日共9天；光復節則是請10月27日至30日四天，可以從10月24日休到11月1日，也是9天的長假！另外就是許多上班族瞄準的「行憲紀念日」+「跨年元旦」組合，只要請假12月28日至12月31日4天的話，同樣可以擁有十天連假，尤其又剛好是年底，直接給自己放一個長假到明年，2027年全新開始開工，根本就是超完美安排，2026年底需要消耗特休的民眾，以上三個連假的請假攻略趕快筆記，看要在哪個時候好好休息充電囉！