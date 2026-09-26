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皮皮大量出現 還有特別背卡

▲皮皮會在滿月的夜晚聚集，一起跳舞。（圖／翻攝自寶可夢官網）

限時調查活動登場 完成任務遇見寶可夢

寶可夢熱門手遊《Pokémon GO》在中秋節連假期間，推出「與『皮皮』共嬋娟」活動，即日起到9月28日，寶可夢「皮皮」將會在每日固定時段大量出現，訓練家們還有機會遇到特別背卡皮皮、色違寶可夢。在寶可夢的世界中，皮皮會在滿月的夜晚，聚集起來跳「賞月舞」，沐浴在月光的皮皮還會浮在空中，是一隻相當有中秋節氣氛的寶可夢。《Pokémon GO》歡慶中秋連假，即日起到9月28日23:59分期間，推出「與『皮皮』共嬋娟」活動。活動期間每日12:00～12:05、13:00～13:05、19:00～19:05和20:00～20:05，皮皮會在地圖上大量出現，玩家們可在《Pokémon GO》中，遇見可愛的皮皮，還有機會遇到異色寶可夢。另外，擁有特別背卡的「皮皮」、胖丁、熊寶寶、向尾喵、食夢夢、掘掘兔，也會在活動期間每日12:00～12:05、13:00～13:05、19:00～19:05和20:00～20:05，於地圖上大量出現，幸運的訓練家還有機會遇到異色寶可夢。「與『皮皮』共嬋娟」推出2個連貫的限時調查活動，訓練家要先完成第一個限時調查，才能解鎖第二個限時調查，完成限時調查有遇到限定寶可夢的機會，以及其他豐富獎品。1,000 XP1,000個星星沙子遇見「熊寶寶」的機會遇見「向尾喵」的機會遇見「月石」的機會遇見「掘掘兔」的機會遇見擁有特別背卡的「皮皮」的機會以及其他豐富獎勵以上限時調查於2026年9月29日截止。遇見擁有特別背卡的「皮皮」的機會遇見「熊寶寶」、「向尾喵」或「掘掘兔」的機會以及其他豐富獎勵