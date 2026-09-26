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▲川普在其個人社群平台「Truth Social」發布與習近平同框的照片。（圖／翻攝自川普＠Truth Social）

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在華盛頓舉行會晤，有專家發現，川普在其個人社群平台「Truth Social」所發布的一張與習近平同框的照片，似乎使用了AI竄改，刻意修掉了川普當時對軍機噪音露出痛苦表情的尷尬瞬間。根據《法新社》報導，川普公布了自己在安德魯斯聯合基地迎接習近平的照片，上空還有B-1轟炸機飛過，照片中川普神色自若舉手敬禮，然而，根據當天直播以及多家媒體捕捉到的畫面，川普在轟炸機飛過頭上的瞬間，被巨響嚇到，露出皺眉呲牙咧嘴的扭曲表情。除了表情不同外，川普當天現場配戴的是條紋領帶且雙手都有戴手套；但川普分享的照片中，他卻配戴純藍色領帶，且僅右手有配戴手套。不僅如此，專家還發現川普左後方背景女子所穿著的鞋款，亦與當天的真實影像記錄有所差異。針對川普疑似分享AI生成或修改的照片，白宮方面未立即回應媒體置評請求。卓克索大學（Drexel University）媒體鑑識專家史坦姆（Matthew Stamm）表示，他透過專用軟體分析，顯示川普分享的照片「高度可信地留下了生成式AI的痕跡」，並形容這些統計痕跡如同「犯罪者在現場留下的指紋」。聖母大學（University of Notre Dame）學者雪爾勒（Walter Scheirer）亦表示，對比Getty Images等權威圖庫的原始紀錄後，可以完全確認該照片確實經過人為竄改。此事件發生的背景，正值川普與美國主要媒體關係急劇惡化之際。川普以「假新聞」為由，禁止CNN、Politico等媒體進入白宮採訪，雖遭法院擋下，但已引發美國五大電視網聯合停止白宮輪值聯拍以示抗議。而川普在指控媒體「假新聞」的同時，他自己卻樂於透過分享AI偽造的照片來操縱個人在外交場合的形象。雪爾勒強調，這類修圖有時看似無傷大雅，「但在某些情況下，照片傳達的意涵會徹底改變，這種手法已相當接近是一種政治宣傳」。