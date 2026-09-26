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年底選戰倒數計時，台北市長蔣萬安近日留美學歷遭到質疑，先是2004年赴哈佛演講說不出「政黨傾向」英文，波蘭YouTuber斯坦更質疑學歷，指出蔣萬安念的並非「法學博士」（S.J.D.），而是「J.D.」（法律博士）。原先蔣萬安堅稱資料都查得到，沒想到立院網站近日更新蔣萬安學歷，從S.J.D修改為J.D.。蔣萬安今（26）日回應，其實立法院他們對於簡歷，是用委外的廠商進行翻譯，他第九屆、第十屆提供的資料都是正確的，這些都非常清楚。蔣萬安今出席台北生活祭開幕記者會，他說今天是一年一度商圈嘉年華的活動，這一次市府更擴大，邀請了 35 個商圈、 75 攤的特色店家一起共襄盛舉。希望透過這樣的活動，讓更多市民朋友來看到商圈的改變，以及有哪些新的在地特色美食、好物。也希望在中秋連假期間，大朋友小朋友可以一起參加商圈嘉年華，因為今年特別規劃了很多親子市集、活動，還有體驗的手作活動等。所以歡迎大家把握連假期間好天氣，一起到花博來感受滿滿商圈活絡的氛圍。由於適逢中秋連假，但蔣萬安昨並沒有公開行程，沈伯洋稱「因為市政問題太多，可能想要休息一下」，蔣萬安則客氣表示，祝沈伯洋中秋快樂，他也看到報導說沈的團隊很關心身體狀況，也希望沈保重身體。