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▲粉絲在大S過世後，發起募款活動，花了約6萬元在倫敦等地為大S打造紀念長椅。（圖／翻攝自小S 徐熙娣FB）

藝人大S（徐熙媛）在去年2月離世，讓她的親友及粉絲都非常震驚又難過，還有粉絲發起募款活動，花約6萬元台幣在英國倫敦等地為大S打造紀念長椅。而在去年7月25日正式落成後，小S（徐熙娣）在今（26）日發文透露到了倫敦，表示最想做的事就是去看大S紀念長椅，不料因為卡文迪什廣場公園在施工，所以沒能親眼見到，她忍不住幻想：「我姐（姊）可能是怕我坐在長椅上大哭不走，所以有了這個安排。」小S今日發文透露難得到了倫敦，最想做的事就是去看粉絲為大S訂製的紀念長椅，沒想到文迪什廣場公園竟然在施工、重新規劃，「看不到長椅，我怕會失望到哭，一直不想下車。」但她老公許雅鈞勸說來都來了就拍個照紀念，小S就站在公園外看向長椅方向的拍了照留念。不過小S也透露，還好查了之後得知長椅在施工完後就會放回原處，她才平靜的去吃牛排，結果一喝酒，她又因為太想大S而哭了一下，「我自己幻想我姐（姊）可能是怕我坐在長椅上大哭不走，所以有了這個安排。」沒想到自己喝完酒還是忍不住哭了出來，「太多跟我姐（姊）在英國的回憶了啦！珊，真的好想妳～」流露出對姊姊滿滿的思念。大S在英國的紀念長椅以實木打造，上面的金屬銘牌則刻寫著：「A shooting star who turned her grace, courage and kindness, into eternal light for us all.」意即她如流星，將優雅、勇氣與善良，化作永恆的光芒照耀我們所有人。