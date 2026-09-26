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王偉忠專訪好看之處 粉專：2人的腦袋運作方式接近、聯想力快

有別於王偉忠聊開 粉專：李四端把沈伯洋「拆開來檢查」

王偉忠、李四端、沈伯洋激盪 粉專：讓沒有交集的人成為對方生命裡的助力

選舉倒數62天選戰進入白熱化階段，民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢看漲，日前接受王偉忠與李四端專訪點閱率爆衝破圈，對此臉書粉專「聲量看政治」表示，從王偉忠到李四端，沈伯洋證明破圈並非收編，更重要在互相成就，即使政治上不一定能成為朋友，然而有時候，一場好的溝通，就足以讓彼此成為對方的貴人。而一個民主社會如果還能保有這種空間，真正受益的，也不只是台上的三個人，也包括台下仍然願意聽不同聲音的每一個人。該粉專表示，專訪過後，可以看見三個人都從這場交流得到原本沒有的東西，沈伯洋得到破圈，王偉忠同樣得到一場現象級節目，影片2天內突破134萬觀看，到了昨日已經超過313萬，打破了這個節目原本由蔡康永約96萬觀看保持的紀錄。而中廣流行網本身也是一個已經相當成熟的頻道。當然，中廣每天有大量節目上架，但在沈伯洋影片突破300萬的同一期間出現明顯成長，本身就是值得觀察的流量變化。所以這件事不能只理解成「王偉忠幫沈伯洋」。可以看見的是，沈伯洋因為受訪，得到了王偉忠原本的觀眾，而王偉忠也因為沈伯洋，得到一支可能成為自己近年最具代表性的政治訪談作品，兩人其實互相替對方打開了另一扇門。而王偉忠的厲害，是讓人把戒心放下來，王偉忠跟李四端是完全不同類型的訪問者。他自己都說，他的政治人物訪談「不同立場的人都邀」，而且通常不給訪綱，就是聊天。這跟幾十年做綜藝、戲劇、文化節目的背景非常有關。雖然是新聞系畢業，但畢竟綜藝更是強項，所以他最擅長的非拿著資料逐條質問，然而，卻也能在看似東聊西聊之間，突然問一個措手不及的問題。所以王偉忠與沈伯洋那場好看，某種程度正因為兩人的腦袋運作方式很接近。聯想力都快，也都資訊跨度大，可以從文化談到政治、從人生談政策，再突然跳回台北市政。沈伯洋事後也形容王偉忠本來就是「想到什麼講什麼」的閒聊式主持風格，而且節目錄完後2個人還繼續坐著聊天，這件事情就顯得很重要。因為，當政治人物不再只剩下口號、記者會與攻防，觀眾才開始有機會認識「這個人到底怎麼思考」。該粉專認為，沈伯洋真正特殊的地方，是他很適合這種沒有劇本的長時間對話，沈伯洋這一波聲量有一個容易被忽略的特質，他的優勢未必只是在脫口秀演講，他在長時間問答中的資訊組織能力也很強。其學術背景本來就橫跨法律、犯罪學、社會研究、認知作戰與公民防衛。瑞士《新蘇黎世報》今年專訪時，也形容他說話平靜而且條理分明。所以遇到王偉忠這種跳躍式訪問，他可以跟著跳；遇到李四端層層追問，他又可以回到制度、財源、政策與風險管理。其實擁有一種非常適合Podcast與YouTube時代的政治溝通能力。過去電視新聞給政治人物只有30秒，所以最重要的是金句。現在，一支訪談可以一小時，觀眾反而會開始觀察，你被追問以後會不會亂掉？不知道的時候怎麼回答？碰到不同意你的主持人，你會不會生氣？這也是為什麼「長訪談」正在變成另一種候選人測試場，也是為什麼蔣萬安發現自己比不上沈伯洋之後，再也不敢赴約上王偉忠節目的原因。到了李四端專訪，又完全換了一種考試方式，如果王偉忠是把沈伯洋「聊開」，李四端則是在把沈伯洋「拆開來檢查」。李四端是典型新聞工作者出身，過去最大的特色，就是先理解資訊再「說新聞」。而在長訪談裡也說過，會把錄影時間拉長，讓受訪者慢慢講，也願意拋開原先的設定，追著受訪者的回答繼續追問。所以這場訪談從民調開始，問市政、行政經驗、政策財源、兩岸交流，一路問到最直接的一句「為什麼要換掉蔣萬安，用你來取代他？」他甚至直接問沈伯洋「你不會認為所有跟中國的交往都是統戰吧？」。這不是來替候選人做宣傳的，身為新聞節目主持人，他在測試沈伯洋的論述能不能承受不斷的提問。但有意思的地方就在這裡，兩個人在鏡頭上交鋒，鏡頭外卻並沒有敵意。沈伯洋透露，正式訪問開始以前，兩個人就先聊了3、40分鐘，甚至聊到動漫政策。政治上的不同，並沒有阻止人的交流。結果李四端也成為這場流量的受益者《今晚找四端》原本YouTube頻道大約只有5000名訂閱者，在沈伯洋專訪上架一天左右，訂閱數來到7710人，等於增加約2710人，單日成長約54.2％，而且影片同樣在一天左右突破90萬觀看。所以如果說王偉忠替沈伯洋找到了一群原本可能不會主動看他的觀眾，那麼沈伯洋也反過來替李四端，把大量原本不知道《今晚找四端》的人帶進這個頻道，這就是非常典型的「互為貴人」。李四端沒有因為訪問沈伯洋就必須認同沈伯洋，沈伯洋也不需要要求李四端對自己友善。真正發生的是，你把你的專業拿出來，我把我的內容拿出來，觀眾自己判斷，結果好的內容反而讓雙方都得到新的受眾。更加難得的是，沈伯洋沒有把「對我好的人」直接收編成自己人，王偉忠專訪爆紅之後，部分藍營支持者開始叫他「綠偉忠」，沈伯洋公開替王偉忠說話。他的說法不是「王偉忠現在支持我」，他說王偉忠本來就是這樣訪問人，把他因為一次訪問就貼上政治標籤並不公平，這個細節其實比300萬觀看更值得注意。因為台灣政治最常出現的模式，就是只要一個人跟不同陣營的人好好講了一次話，兩邊立刻開始問「所以你現在是哪一邊？」久而久之，每個人只能跟自己人說話，但民主真正需要的剛好相反。你可以不同意一個人，甚至永遠不會投給他，但仍然可以覺得他的某個觀點值得聆聽。主持人可以提出非常尖銳的問題，也不表示主持人就是候選人的敵人。該粉專指出，政治最缺的可能是更多可以好好說話的人，所以把王偉忠、李四端與沈伯洋放在一起，看到的其實是三種能力碰在一起。王偉忠提供的是人生閱歷、文化感與讓人卸下戒心的聊天能力；李四端提供的是新聞工作者數十年累積下來的追問、懷疑與查驗；沈伯洋提供的則是高資訊密度、快速組織問題，以及願意進入不同受眾場域接受詢問的能力。這也產生一個很有意思的結果，王偉忠得到300萬等級的代表性訪談、李四端的頻道一天增加超過五成訂閱，而沈伯洋則讓原本可能只從政論新聞認識他的人，有一個小時重新判斷這個人。最後該粉專說，政治上不一定要成為朋友，甚至不需要彼此認同。但只要願意坐下來，把問題問清楚、把答案說完整，一場好的交流，就可能讓原本沒有交集的人，最後互相成為對方生命裡的一股助力。而一個民主社會如果還能保有這種空間，真正受益的，也不只是台上的三個人，也包括台下仍然願意聽不同聲音的每一個人。