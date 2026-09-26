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▲「添好運吃到飽」菜單一次看。（圖／翻攝自添好運FB）

新竹喜來登「盛宴自助餐廳」推教師節優惠 最優買一送一

凡持有教師有效證件者於活動期間下午茶、晚餐時段都有優惠。下午茶2位成人同行1人免費的買一送一； 晚餐時段則可享第2人半價優惠。 每張有效教師證限於每一餐期享優惠一次，折扣優惠者另收原價10 %服務費。



▲新竹喜來登大飯店「盛宴自助餐廳」推教師優惠，最優是買一送一。（圖／新竹喜來登提供）

添好運「點心放題」再度宣布新的吃到飽優惠，這次一次公布10月、11月，且有優惠的門市從台北、台中、台南及高雄，數量增加至共有5家，即日起開放1個月內預約，餐費每人699元，100分鐘內叉燒包、燒賣皇、腐皮卷等通通吃到飽。2014年進駐台灣的香港「添好運」主打港式點心與粵菜料理，於2010年至2021年連續12年獲得香港《米其林指南》一星肯定。推薦招牌酥皮焗叉燒包、鮮蝦燒賣皇、醬皇蒸鳳爪、鮮蝦腐皮卷、好運冰火菠蘿、好運咖哩鹹水角、XO醬臘味炒飯等都是饕客最愛的必吃菜色，餐後再搭配楊枝甘露、招牌凍檸茶等人氣甜品和飲料，消暑又開胃。台灣添好運公布此次「港點吃到飽」活動的門市，共計有天母高島屋店、台中麗寶店、台中JMall店、台南小北門店及高雄SKM Park店合併共有5家，而且活動10月、11月都有，即日起開放1個月內預約。用餐場次部分，5家門市都是平日限定，所有分店用餐時間都是100分鐘，每人699元。場次也公開：：開放14:00至17:00場次，每時段限量20位；：開放14:00場次，每日限量20位；：開放14:00、15:40場次，每時段限量20位；⏹︎：開放14:00、16:00場次，每時段限量20位。店：從10月12日才開始於平日實施吃到飽優惠，開放時段為14:00，每日限量20位。另外，新竹喜來登飯店的吃到飽餐廳「盛宴自助餐廳」則是推出優惠，即日起至9月29日，