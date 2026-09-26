田馥甄（Hebe）近日發行第6張專輯《要去什麼地方》，獲得樂評和歌迷極高的評價，昨（25）日適逢中秋節，向來喜歡分享生活的她，公開一張全素顏、頭戴探照燈烤肉的照片，甚至擠出雙下巴都沒有修圖，讓網友說：「我真的差點認不出來...」吸引4萬人按讚。
Hebe素顏戴頭燈烤肉 網友：要挖礦嗎
曝光的照片，拍攝地點看似在住家陽台，Hebe額頭佩帶一個用於野外活動的頭燈，完全沒有化妝，穿著成套家居服，小心翼翼拿起烤肉的鐵網，極為生活化的模樣令人發噱，她在配文寫下：「要去什麼地方，去有家人的地方，攝取很多很多溫暖和熱量。中秋節快樂！」
貼文一發布，網友紛紛表示：「這是爬山的頭燈嗎」、「去有肉的地方」、「好好笑，這照片也太自然了吧」、「裝備會不會太齊全」、「認甄到雙下巴見人」、「導遊這是烤肉還是採礦」「請問領隊是專門烤肉給團員吃嗎」、「我真的差點認不出來是田馥甄！」
Hebe熱愛戶外活動 近年迷上登山運動
Hebe會戴頭燈也是有原因可循，私下的她非常熱衷戶外運動，舉凡爬山、健行和打羽毛球，尤其近年迷上登山運動，Hebe經常抽空親近大自然，甚至在演唱會上帶著登山杖展現「山友魂」，除了爬山，她也喜歡打羽球與進行體能鍛鍊，藉此維持健康體態和紓壓。
Hebe Tien IG
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曝光的照片，拍攝地點看似在住家陽台，Hebe額頭佩帶一個用於野外活動的頭燈，完全沒有化妝，穿著成套家居服，小心翼翼拿起烤肉的鐵網，極為生活化的模樣令人發噱，她在配文寫下：「要去什麼地方，去有家人的地方，攝取很多很多溫暖和熱量。中秋節快樂！」
貼文一發布，網友紛紛表示：「這是爬山的頭燈嗎」、「去有肉的地方」、「好好笑，這照片也太自然了吧」、「裝備會不會太齊全」、「認甄到雙下巴見人」、「導遊這是烤肉還是採礦」「請問領隊是專門烤肉給團員吃嗎」、「我真的差點認不出來是田馥甄！」
Hebe會戴頭燈也是有原因可循，私下的她非常熱衷戶外運動，舉凡爬山、健行和打羽毛球，尤其近年迷上登山運動，Hebe經常抽空親近大自然，甚至在演唱會上帶著登山杖展現「山友魂」，除了爬山，她也喜歡打羽球與進行體能鍛鍊，藉此維持健康體態和紓壓。
Hebe Tien IG