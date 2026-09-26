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▲「2026旗山×沖繩國際食旅祭」於9月26日至9月27日上午10時至晚上7時，在高雄市旗山體育場熱鬧登場。（圖／翻攝畫面）

▲陳其邁至「旗山x沖繩國際食旅祭」展區，親自手做旗山香蕉與沖繩黑糖聯名料理，並與台日店家熱情交流。（圖／翻攝畫面）

「2026夏祭新鮮市」壓軸場「相揪來旗山」蕉城映像行旅今(26)日於旗山體育場熱鬧登場，此次活動與旗山區公所合作，攜手日本沖繩知名商店街打造「旗山x沖繩國際食旅祭」，呈現道地海島飲食與生活選物，為地方注入創新觀光動能。高雄市長陳其邁蒞臨活動現場，與來自沖繩的特色品牌及在地店家交流互動，並體驗聯名料理及手作活動，感受臺日文化在山城相遇的熱鬧氛圍。「2026旗山×沖繩國際食旅祭」今年活動以「山城×海島」為主題，邀請8組來自沖繩的特色品牌來到旗山，與旗山及東高雄在地店家共同打造「臺日雙城職人市集」，從沖繩特色料理、咖啡、甜點、人氣伴手禮，到職人手作、文具及生活選物，將沖繩的島嶼生活帶進旗山，也讓民眾一次品味旗山金蕉、山城美食及東高雄在地好物。陳其邁巡禮展區品嚐旗山在地農產，強力推薦香甜好滋味的旗山香蕉，接續至「旗山x沖繩國際食旅祭」展區，親自製作旗山香蕉與沖繩黑糖聯名料理，並與台日店家熱情交流。除了美食與市集，現場也打造充滿沖繩風情的「沖繩選物店」，展售特色商品，讓民眾不用搭飛機，就能在旗山感受沖繩日常生活的風景與魅力。兩日舞台則安排日本津輕三味線、吉他彈唱及東高雄原民樂團等演出，透過音樂讓臺灣山城與日本海島文化在旗山交會。今天活動也吸引不少民眾穿上花襯衫到場，參與「Dress Code花襯衫」活動，以最具海島風情的穿搭一起感受旗山沖繩風。現場還有豐富的拍照打卡及體驗活動，讓民眾在逛市集、品美食之餘，也能留下屬於中秋連假的旅遊回憶。除了旗山體育場，經濟部商業發展署同步推出「金蕉好時光‧集點漫遊」，串聯旗山街區55家合作店家，民眾可透過數位集章及跨店消費，走進旗山老街、探索特色店家，並有特色磁鐵、限定帆布袋及「金蕉一條街」蕉比吊飾等集點好禮，讓一趟旗山之旅從活動現場延伸到整個街區。高雄市旗山區公所表示，希望透過這次臺日交流，讓沖繩特色文化與旗山在地產業、觀光及美食產生更多交流，也讓沖繩品牌看見旗山、讓更多民眾認識東高雄，進一步創造地方與國際交流的更多可能。「旗山x沖繩國際食旅祭」活動至9月27日晚上7時止。