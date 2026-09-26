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▲泰國首都曼谷連日遭暴雨侵襲，多地淹水嚴重、交通癱瘓，城市生活機能大亂。（圖／美聯社／達志影像）

超市現囤貨恐慌

▲曼谷超市內的生活物資被搶購一空。（圖／翻攝自曼谷郵報）

泰國首都曼谷連日遭暴雨侵襲，多地淹水嚴重、交通癱瘓，城市生活機能大亂。對此，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）於今（26）日上午正式簽署行政命令，將「全市50個行政區」全面劃入災情區域，以賦予市政府、中央政府機關及地方當局更高權限，使其能在受災區域更迅速、系統化地調配資源並展開救災。根據《曼谷郵報》報導，受到曼谷上空的強力低氣壓，以及西南季風增強的雙重影響，泰國氣象局預測曼谷全境強降雨將至少持續至週日。週六上午9時許，當地居民陸續收到細胞廣播警告短訊，提醒市區主要運河水位已達臨界點，且持續攀升。曼谷東部地區首當其衝，運河附近居民最需提高警覺。為因應危機，曼谷市抽水站已全負荷運轉，總抽水量達每秒1200立方公尺。市政府於中午發布最新消息指出，若無新增強降雨，淹水情況預計可在6小時內獲得紓緩。儘管官方出面安撫，恐慌情緒仍隨之蔓延。位於因他拉路（Ram Inthra）的萬客隆量販店出現搶購潮，停車場外排隊車流甚至一路擁擠至主幹道。目擊者指出，民眾購物車內堆滿泡麵、瓶裝水及罐頭食品等生活必需品。此外，皇家灌溉署（RID）宣佈，位於猜納府的昭披耶大壩自週六上午9時起，以每小時增加20立方公尺的速度逐步調升放水量，並於下午2時達每秒1950立方公尺峰值，後續將維持該放流速率。官方已針對昭披耶河下游、內河（Noi River）沿岸及低窪地區居民發布警戒，呼籲隨時注意水位變化並作好撤離準備。除曼谷外，泰國全境淹水災情同樣有擴大趨勢。截至週六上午，包含呵叻、尖竹汶、春武里、羅勇、大城及巴真府等共計20個省份均已回報災情。