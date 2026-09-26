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中秋連假一堆人衝宜蘭！超強景點「大鯖魚夢工廠」爆紅：好逛又好吃

「上次也是不期不待跑去大鯖魚夢工廠，結果進去後整個收穫滿滿ㄟ！寓教於樂！互動體驗很有趣」

「超讚，沒有想過觀光工廠品質這麼好，東西這麼好吃」

大鯖魚夢工廠免門票、免費停車！鯖魚產業、DIY與伴手禮一次逛

▲▼「大鯖魚夢工廠」園區外觀像美術館，館內空間明亮，除了介紹鯖魚種類、產地與加工知識，也能參加DIY、吃海鮮料理、購買伴手禮。（圖／翻攝自Google Maps）

大鯖魚夢工廠Google評分4.5星！遊客狂讚環境、美食與設計

▲大鯖魚夢工廠的餐飲也獲不少網友推薦，從茄汁鯖魚、海鮮料理到魚風味冰淇淋都有。（圖／翻攝自Google Maps）

大鯖魚夢工廠

中秋連假不少人安排宜蘭小旅行，除了傳統景點，也有觀光工廠成為旅遊清單上的熱門選擇。近日有網友在Threads分享，原本陪老婆前往蘇澳「大鯖魚夢工廠」時，還以為只是長青旅行團會去的行程，沒想到實際走訪後，不僅互動體驗有趣，餐點更讓他大讚「非常非常好吃」，意外成為此趟旅程的驚喜景點。近日有網友在Threads分享，日前和老婆到宜蘭蘇澳旅遊，老婆特別指定要去「大鯖魚夢工廠」，自己一開始還抱持著「這不是長青旅行團才會去的地方嗎？」的想法，貼文曝光後，也吸引不少曾經造訪的網友留言分享，、「推心目中前三觀光工廠」、「這個地方真的很好玩，大小朋友都可以去」、「其實蠻有知識性的一個學習工廠耶，小小的，介紹台灣食用鯖魚有幾種，來自那些地方，魚身特徵…非常喜歡耶」。大鯖魚夢工廠的餐飲更是好評爆棚，不少人走完一圈後，反而對園內美食念念不忘，「不是我唬爛，這間的茄汁鯖魚罐頭是我吃過最好吃的」、「鱈魚肝冰淇淋真的有夠好吃，立馬外帶10個回嘉義」、「鯖魚夢工廠的餐超級好吃耶！還有超大鯖魚跟櫃子裡真空包的小鯖魚娃娃可以買」、大鯖魚夢工廠以鯖魚產業為主題，由蘇澳在地「明堯海產加工廠」設立，建築外觀帶有美術館風格，館內則採現代、明亮的空間設計，將鯖魚產業知識與觀光體驗結合。園區內容相當多元，包含三個國家的鯖魚產品、高品質海鮮水產品、親子DIY、特色伴手禮、鯖魚創意料理，以及鯖魚產業主題展覽，而且全區免費參觀，也提供免費停車。遊客到訪後，可以透過展覽認識鯖魚相關知識，了解台灣食用鯖魚的種類、產地與魚身特徵，也能參加導覽及DIY體驗。由於主要活動都位在室內，因此夏天可以進館吹冷氣，遇到下雨也能作為臨時備案，參觀之餘還能購買新鮮漁獲與加工食品帶回家。如果逛累了，還能直接到一樓用餐區補充體力。園內餐飲主打海鮮風味，除了各式鯖魚相關鹹食、小吃，也有甜點、冰品等選擇，甚至推出不同魚類風味的冰淇淋，加入不少創意元素。大鯖魚夢工廠目前在Google評價有4.5顆星、累積3251則評論，許多遊客表示，「如果有六顆星，我就給六顆星，餐點乾淨衛生食材頂級，餐後又購了一堆回家」、「很適合來蘇澳玩，回程時花大概一小時來參觀，了解鯖魚的製作過程，順便帶一點伴手禮回家」、「有別於其他傳統的觀光工廠，格局、佈置、美食、賣店等各方面都相當有設計感」。對於想在中秋連假安排宜蘭行程的人來說，大鯖魚夢工廠除了有免費且舒適的展覽空間，也有解說服務帶著遊客認識鯖魚產業，從魚種、產地到加工製程都能進一步了解。參觀結束後，還能到商品區挑選各式鯖魚加工食品與海鮮伴手禮。從寓教於樂的展覽、親子DIY，到餐飲與購物一次完成，也難怪不少網友將它列入蘇澳旅遊的順遊景點。