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2026年愛知・名古屋亞運桌球賽場傳來振奮人心的好消息。「沉默殺手」林昀儒在男子單打賽事中，以總局數4：1順利擊退世界排名第75的香港21歲小將陳顥樺（Chan Baldwin），強勢挺進下一輪。由於亞運桌球賽制不設銅牌戰，這場勝利也宣告林昀儒確定至少有銅牌進帳，成功奪下個人生涯首面亞運男單獎牌。陳顥樺雖然世界排名不高，但本屆狀態絕佳不可小覷。林昀儒開局實力壓制，以11：7、11：7連下兩城取得絕對領先。然而第3局開始他卻遭遇亂流，失誤數量增加，以8：11讓出。第4局兩人一路戰鬥至9：9，林昀儒驚險以11：9拿下，第5局陳顥樺氣力放盡，球質也下滑，小林一鼓作氣以11：5拿下比賽勝利，僅耗時不到40分鐘，便以4：1收下勝利，晉級到四強戰。雖然林昀儒生涯已拿過許多份量十足的國際賽冠軍，但這卻是他首次在亞運舞台奪得單打獎牌。回顧上一屆杭州亞運，男單金牌由中國名將王楚欽拿下，銀牌為中國樊振東，銅牌則由韓國張禹珍與香港黃鎮廷並列，該屆賽會林昀儒爆冷輸給黃鎮廷，無緣晉級。在雅加達亞運，拿到金牌的則是中國桌球名將樊振東，其隊友林高遠得到銀牌，伊朗的阿拉米安和韓國李相秀並列銅牌。如今林昀儒成功突破自我，也’將亞運單打獎牌收入囊中，接下來將繼續力拚成色更好的金牌與銀牌。