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▲中鋼公司今(115)年8月自結損益，稅前淨利新台幣7.23億元，較7月的稅前賺新台幣6.44億元增加。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司今(115)年8月自結損益，稅前淨利新台幣7.23億元的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司今(115)年8月自結損益，稅前淨利新台幣7.23億元。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司統計，煤鐵價升煉鋼成本高，但中鋼今(115)年8月獲利回升，稅前淨利月增至新台幣7.23億元，較7月的稅前賺6.44億元增加，已連續5個月獲利。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼今(115)年8月自結損益，稅前淨利新台幣7.23億元，較7月的稅前賺新台幣6.44億元增加，成長一成，主要原因是鋼鐵業銷售單位毛利較上(7)月增加，這已連續5個月獲利。黃建智說，煤鐵價格驟升，致推漲煉鋼成本，帶動國際鋼價回溫，亞洲地區受惠鋼材供需正向改善，多數鋼廠盤價順勢止跌反漲，另外，美國關稅政策及供應趨緊，熱軋行情高檔趨升，而歐洲受碳邊境調整機制及進口關稅配額限制， 熱軋價格明顯調漲。黃建智並說，中鋼公司8月營收新台幣279.48億元，月減6%，前8月累計稅前淨利37.19億元，較去(114)年同期大增2倍，主要是鋼鐵業銷售數量增加，鋼品銷售量累計499.73萬公噸，而7月自結損益，稅前淨利新台幣6.55億元，月減55%，連續5個月獲利。黃建智指出，中鋼由市況觀察分析，全球經濟溫和成長，國際貨幣基金(IMF)預期今(115)年全球經濟成長率為3%，但中東戰事未歇，且美國9月正式轉向升息，年底前可能再升，不確定性因素升高，須持續觀察。黃建智並指出，我國受惠人工智慧(AI)供應鏈需求暢旺，出口與投資動能增強，外銷訂單成長率連18個月正成長，行政院主計總處預估今(115)年成長率達11.05%，創近40年來新高。