《NOWNEWS》詢問幾位球迷，他們透露是特別選擇沒有國旗的圖案，且進場後才穿上，其中一人還說，自己就是在日工作台灣人，只要台灣有出戰國際賽，他就會到場應援，「所以真的要趕我出去也沒差！」

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亞運禁帶國旗進場 球迷改作這2件事

記者也親自採訪其中2位球迷，他們提到進場時被官方要求不准攜帶國旗，他們都放在包包中，官方還提醒他們不准拿出來。

「我來自台灣」毛巾被帶進場 球迷強調是日本火腿推出的

這是日本職棒他們自己推出的毛巾，我只是攜帶日職毛巾進場而已。

只要台灣在日本比賽都會到場，「真的被趕出去我也沒差！」對亞運官方強勢喊話。

▲亞運官方在球迷進場口貼出公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，引發外界關注。（圖／特派記者朱永強攝）

▲亞運棒球現場禁止攜帶台灣國旗，有不少球迷直接改穿字樣TEAM TAIWAN球衣，還攜帶「我來自台灣！」毛巾掛在身上。（圖／特派記者林子翔攝）

2026年名古屋亞運棒球超級循環輪今（26）日於岡崎市民球場登場，官方在球迷進場口貼出公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，引發外界關注，現場有不少球迷直接改穿TEAM TAIWAN球衣，還攜帶「我來自台灣！」毛巾掛在身上，昨日中華隊與中國隊比賽過程中出現插曲，因有球迷在現場攜帶國旗揮舞，遭到官方阻止，在網路上掀起熱議，今日台日大戰前，官方於球迷進場口更直接發布公告，嚴厲禁止攜帶國旗進場，再度讓球迷不爽。《NOWNEWS》觀察到現場有不少已進場的台灣球迷，仍身穿中職推出的TEAM TAIWAN黑白球衣在場內走動，並未被工作人員要求脫下，進到場內後，球迷才陸續穿上TEAM TAIWAN球衣，還有人特別披著上面寫中文「我來自台灣」的毛巾，並強調，「當被問到如果被趕出場是否很可惜，他表示，自己是在日本居住工作長達16年的人，