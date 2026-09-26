今年中秋節跟教師節連假一起放四天連假，不過有民眾已經翻開行事曆規劃明年的假期，結果卻意外發現明年不僅中秋節沒有連假，連同教師節、端午節通通都沒有連假，甚至連2028年中秋節也沒有連假，形成連續2年都沒有中秋連假罕見的情況。不少人就認為，這種傳統大節日沒有連假真的非常怪，認為國定假日遇到週二至週四的話，應該要直接彈性把它移動到週一或者週五，像是英國Bank Holiday制度，既不浪費勞工特休又有連假一舉兩得。
翻開行事曆愣住！中秋節連續2年都沒有連假可以放
有網友在社群平台「Threads」上貼文指出「翻一下明年的行事曆，中秋節跟端午節都沒有連假了....甚至2028年中秋節也沒連假，大家真的覺得現在這樣改掉彈性放假制度真的好嗎？大節日沒有連假就還是感覺怪怪的！」
貼文曝光後，不少網友表示：「我是覺得不錯啊！就要放連假的就自己請」、「特休就在少了，民眾還要自己請特休放連假，真的台灣獨有」、「真心建議可以把遇到週二至週四的國定假日，直接彈性把它移動到週一或者週五放假，工作不會間斷也不需要請假就能放連假」、「真的要參考一下國外制度，台灣的特休真的太少，不是人人都有辦法撐到30天.....」。
取消彈性放假制度第三年！立法院都曾推薦：參考英國制度
2023年因為補班太多，2024年起行政院人事總處砍掉「國定假日連假彈性放假」制度，民眾不再補班為了湊連假，想放連假的自己請特休，但上路第三年，也有不少人覺得非常不方便，認為要休連假竟然還要花自己的特休CP值太低，過去立法院在審查人事總處預算時，就有提到英國的「Bank Holiday制度」，會將國定假日挪到週一或週五，讓民眾能夠連放3天假，而不是糾結於哪個節日該放假，建議人事總處參考此制度，修改彈性放假要點。
人事總處當時回應：「英國與我國國情不同，我國現行放假的民俗節日由來已久，如端午節、中秋節等是依照農民曆，每年放假日都不一樣；至於國定紀念日則有其特殊意涵，是國家發展中的重要歷程，因此相關放假規定，仍有待各界凝聚共識，再行審慎研議。」不過已經過去將近三年時間，似乎也沒有任何動靜。
台灣連假制度問題就是「特休太少」！佛心公司仍有不少
事實上，記者認為台灣連假因應國情不同，現在自有發展出這一套其實也很可以，但前提是跟國外相比，台灣的特休天數許多國家相比就相對比較少，工作5年未滿10年才只有15天，以工作7年來看，歐洲地區多數都已經有25天至30天以上的特休，日本、韓國更是分別有20天、21天，也都是比台灣還要更多，雖然台灣上限是30天，但這得要在一間公司待上24年才會達成，以現階段來說，要上班族犧牲寶貴的年度特休去放連假，CP值真的不太高。
而像是歐洲地區特休天數高，像是法國、德國實施的就是「給足特休、自主搭橋」，當國定假日落在週二至週四時，提供員工拿豐富的特休假「自主搭橋」去放連假。台灣公司多數都沒有這種福利，不過倒是有些公司更大器，直接送員工休假，凡事遇到國定假日是週二、週四時，週一、週五就直接給彈性放假，但這種公司只能說是可遇不可求啊！
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」上貼文指出「翻一下明年的行事曆，中秋節跟端午節都沒有連假了....甚至2028年中秋節也沒連假，大家真的覺得現在這樣改掉彈性放假制度真的好嗎？大節日沒有連假就還是感覺怪怪的！」
取消彈性放假制度第三年！立法院都曾推薦：參考英國制度
2023年因為補班太多，2024年起行政院人事總處砍掉「國定假日連假彈性放假」制度，民眾不再補班為了湊連假，想放連假的自己請特休，但上路第三年，也有不少人覺得非常不方便，認為要休連假竟然還要花自己的特休CP值太低，過去立法院在審查人事總處預算時，就有提到英國的「Bank Holiday制度」，會將國定假日挪到週一或週五，讓民眾能夠連放3天假，而不是糾結於哪個節日該放假，建議人事總處參考此制度，修改彈性放假要點。
台灣連假制度問題就是「特休太少」！佛心公司仍有不少
事實上，記者認為台灣連假因應國情不同，現在自有發展出這一套其實也很可以，但前提是跟國外相比，台灣的特休天數許多國家相比就相對比較少，工作5年未滿10年才只有15天，以工作7年來看，歐洲地區多數都已經有25天至30天以上的特休，日本、韓國更是分別有20天、21天，也都是比台灣還要更多，雖然台灣上限是30天，但這得要在一間公司待上24年才會達成，以現階段來說，要上班族犧牲寶貴的年度特休去放連假，CP值真的不太高。
而像是歐洲地區特休天數高，像是法國、德國實施的就是「給足特休、自主搭橋」，當國定假日落在週二至週四時，提供員工拿豐富的特休假「自主搭橋」去放連假。台灣公司多數都沒有這種福利，不過倒是有些公司更大器，直接送員工休假，凡事遇到國定假日是週二、週四時，週一、週五就直接給彈性放假，但這種公司只能說是可遇不可求啊！