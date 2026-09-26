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下周四東北季風報到 迎風面有雨

▲下周三前天氣炎熱，下周四東北季風報到後，北部氣溫會稍微下降。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

舒力基將增強為中颱 下周有熱帶擾動發展

中央氣象署表示，明（27）日到下周三（9月30日）各地都是多雲到晴的天氣，山區午後有零星雨勢，下周四（10月1日）到下周六（10月3日），受到東北季風增強影響，迎風面雨勢增加，午後降雨範圍也加大。而舒力基颱風目前正在北轉當中，預估今晚到明天增強為中度颱風，對台灣沒有直接影響。中央氣象署預報員鄭傑仁指出，下周三（9月30日）前全台多雲到晴，不過山區午後會有零星短暫陣雨；下周四（10月1日）開始，東北季風會慢慢增強，迎風面基隆北海岸、宜蘭有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後下雨的範圍也會擴大，南部、其他山區有局部短暫陣雨。下周五（10月2日）、下周六（10月3日）繼續受到東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨。氣溫方面，下周三（9月30日）以前各地偏熱，局部地區可到35到36度，大台北盆地、中南部內陸地區會更熱。下周四（10月1日）以後東北季風增強，北部高溫會略降為30到31度，中南部約32到33度。舒力基颱風下午兩點位置，在台北約600公里遠的海面上，目前正在逐漸北轉中，強度在輕颱上限，預估在今晚或明天增強為中度颱風，不過在抵達日本南部海面時，強度就會逐漸減弱。另外，下周在關島、菲律賓東方海面附近，為相對低壓區，後續可能會有新的熱帶擾動發展，請民眾要留意氣象署後續天氣預報。