我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年名古屋亞運女子籃球賽事今（26）日迎來最終銅牌戰，由日籍總教練前田顯藏率領的中華女籃出戰強敵中國隊。中華隊在上半場展現極佳的韌性與防守拚勁，一度以36：36與對手戰成平手。可惜下半場未能延續氣勢，最終以64：77仍敗下陣來，以第4名作收，遺憾無緣為台灣抱回獎牌。本場比賽中華隊共有3名球員得分來到雙位數。陣中主力林育庭上場25分鐘，繳出全隊最高的15分，外帶2籃板與3助攻。後衛陳晏宇與射手黃鈴娟也各自貢獻11分。禁區新星蕭豫玟則在22分鐘的上場時間內，拿下6分並鞏固全隊最多的7顆籃板。儘管中國隊最終帶走銅牌，但賽後中國媒體也點出球隊深陷嚴重的外線低潮與系統性問題。繼四強賽對陣韓國隊投出難堪的三分球13投0中後，中國隊在今日面對中華隊的上半場，三分線外依舊是大失水準的10投1中。兩場關鍵戰役合計29投4中，命中率僅剩下悽慘的25%。192公分的陳明憐是本場兩隊得分最高的球員，她為中國拿下20分；19歲、223公分的中鋒張子宇則攻下14分4籃板。