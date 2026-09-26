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中華職棒中信兄弟昨（25）日以0：6不敵樂天桃猿，關鍵「天王山」2連戰皆吞敗，下半季龍頭寶座拉起警報，領先桃猿僅剩半場勝差，隨時可能遭到翻盤。兄弟總教練平野惠一今（26）日坦言，過去這2場敗仗體現了「實力的差距」，團隊必須勇於面對現實，「沒有一支球隊是不經歷失敗就能變強的。當你遭遇失敗後，內心有多少不甘心來讓自己變得更好，這才是關鍵。」平野強調，面對失敗會感到強烈的不甘心，才稱得上是職棒選手。兄弟上半季戰績雖敬陪末座，但下半季氣勢如虹，9月24日帶著8連勝的氣勢作客桃園球場，與桃猿展開「天王山」龍頭之爭。首戰兄弟一度握有5分領先，卻慘遭桃猿上演絕地大逆轉，最終以5：6吞敗，不僅8連勝中斷，也錯失自力點亮下半季封王魔術數字「M6」的良機。前役雙方進行系列賽第2戰，亦是兩隊本季最後一次例行賽交手。前5局戰成0：0平手，不料兄弟先發投手鄭浩均在6局下遭遇亂流，單局遭桃猿猛攻灌進6分大局，終場兄弟以0：6慘遭完封，吞下「天王山」致命2連敗。兄弟目前雖暫居下半季龍頭，但領先桃猿只剩半場勝差，隨時可能交出榜首寶座。兄弟今日轉戰新莊球場，與同樣力拚季後賽門票的富邦悍將展開2連戰，若無法及時止血回穩，恐將與下半季冠軍漸行漸遠。總教練平野惠一表示，身為總教練，能做的就是提供選手良好的環境並給予充分信任，「選手們每場都是全心全意在拚戰，即便身上帶有傷痛，也全都咬牙苦撐上場。」談及關鍵天王山2連戰失利，平野直言，「這就是實力的差距，我們必須坦然面對現實。」但他同時勉勵全隊，要把輸球化為成長的養分，「沒有一支球隊是不經歷失敗就能變強。在失敗之後，心中有多少不甘心驅使自己變得更強，這才是最重要的關鍵。」平野坦言，今年球季經歷過許多敗仗，「如果是真正的職棒選手，就一定會覺得不甘心。正因為心中有懊悔才會更拼命去努力；如果沒有付出比別人更多的代價與努力，就不配被稱為職棒選手。」