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日本名古屋市中區的中部電力MIRAI TOWER（前身為名古屋電視塔），今（26日）驚傳火警意外，當地消防單位緊急出動約20輛消防車前往灌救，塔內店家及相關工作人員約30人一度緊急疏散，現場濃煙狂竄畫面也在網路上瘋傳。綜合日本CBC電視台報導，今天中午左右，當地消防局接獲民眾通報，指出MIRAI TOWER「中央附近冒出煙霧」，消息一出隨即引發關注。從現場拍攝的畫面中可以看到，塔內展望台附近確實冒出陣陣濃煙，情況一度相當緊張。名古屋市消防局表示，接獲通報後隨即出動約20輛消防車趕赴現場灌救，全力搶救火勢，最終火勢於下午1時20分左右順利撲滅，總算讓民眾放下心中大石。值得慶幸的是，這起火災並未造成任何人員傷亡，不過為了安全起見，塔內店家及相關工作人員約有30人，一度緊急疏散撤離現場，避免發生更嚴重的意外。根據目前掌握的災損情況，這起火災造成展望台一處約1公尺乘2.5公尺大小的電氣裝飾燒毀，另外電梯機房牆壁及裝飾，也有約4公尺乘8公尺範圍遭到波及燒毀，具體起火原因目前仍在進一步調查釐清中。值得注意的是，名古屋電視塔所在的久屋大通公園，目前正好舉辦名古屋亞運相關活動「ONE ASIA WORLD」，包括奪牌選手慶祝會等多項舞台活動皆在此登場。對此，亞運組織委員會也對外表示，包括奪牌選手慶祝會在內的「ONE ASIA WORLD」相關活動，目前仍照常進行，並未因這起火警而受到影響。目前現場周邊的警戒管制線已全數解除，塔內店家也已陸續恢復正常營業，這起火警意外總算暫時落幕。