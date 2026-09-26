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▲肢體語言專家強斯（Sean Johns）指出，從川普在迎賓時的握手，到席間的致詞互動，均能發現其態度與往常有顯著不同。（圖／路透社／達志影像）

談及白宮宴會廳露真情

▲美國總統川普送給中國國家主席習近平一座白頭海鵰（bald eagle）雕塑。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）日前於白宮設國宴款待中國國家主席習近平，川習會備受全球矚目，而兩人的互動細節亦成為放大鏡觀察的焦點。有肢體語言專家分析，川普在整場國宴過程中，極力展現出對習近平的歡迎與尊重，一改過去習慣展現壓迫感與掌控欲的風格，試圖與對方「建立連結」而非「主導對方」。根據《紐約郵報》報導，肢體語言專家強斯（Sean Johns）指出，從川普在迎賓時的握手，到席間的致詞互動，均能發現其態度與往常有顯著不同。強斯進一步分析，川普在門廊迎賓時主動「縮短人際距離」走向習近平，這對川普而言並不常見，「縮短距離代表一種想要與對方建立連結的意圖」。更值得注意的是，川普招牌的超長時間握手並沒有發生。強斯指出，「這次握手的重點在於『他沒有做什麼』。川普過去以強勢握手聞名，時間往往過長，甚至會一把抓住對方的手臂。但對習近平，他完全沒有這麼做」。強斯認為，這種拉開距離且收斂的握手方式是「尊重的象徵」，雙方表現得相當自然，並無任何一方試圖進行主導權的角力。儘管整體互動充滿尊重，強斯也觀察到川普在致詞時出現數次「肢體語言與言詞不一致」的情形。例如，川普在致詞中強調「非常高興您能來到這裡」及「我們正愉快地慶祝」，但其肢體語言卻顯得相當中立、甚至帶有勉強意味的微笑。強斯表示，「他的語言是積極的，但肢體語言卻缺乏對應的愉悅感，看起來更像是遵循外交禮節的流程演出」。然而，當川普脫稿提及白宮目前正在興建的全新宴會廳時，情緒出現了明顯轉折。強斯形容，「那是他整場活動中第一次露出真誠的笑容，甚至帶有點像『調皮小男孩』的神情」。在此處，川普也首次打破原本僵硬的手勢，用食指直接指向鏡頭。雖然食指指向在肢體語言中帶有攻擊性，與其口中的「美麗宴會廳」形成對比，但也反映出他對該建設題材的真實熱情與關注。而在國宴贈禮環節，川普向習近平展示了一尊白頭海鵰雕像。強斯指出，川普在揭幕時不自覺地朝雕像踏出兩個略顯彆扭的步伐，隨後誇張地凝視雕像，再看向習近平。強斯解釋，「人們會習慣靠近自己喜愛的事物」，這一連串動作表明川普對這份禮物極為滿意，並試圖向習近平傳達「看看我們送給你多棒的禮物」。強斯總結，整場國宴最關鍵的訊息，在於川普完全收斂了過去針對特定對象時常展現的肢體攻擊性，「這顯示出他對習近平的尊重，以及這場會晤對美國經濟與地緣政治的極高重要性。除了偶爾開的一兩個玩笑外，川普顯然非常嚴肅且謹慎地對待這位貴賓」。