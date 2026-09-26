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「國五延伸頭份」鬧烏龍 凌濤酸：世杰造路

點名垃圾袋、科技執法 凌濤批政策禁不起考驗

凌濤批競選步調「隨興而為」 連政策內涵都搞錯

喊黃世杰「別因賴清德不支持就放棄」

民進黨桃園市長參選人黃世杰日前提出「國門心都、世界桃園」願景，其中竟出現「國五高架延伸頭份」構想，不過國道五號遠在宜蘭，相關內容隨後遭刪除。對此，桃園市議員凌濤今（26）日開酸，昔有愚公移山、夸父追日，如今桃園則出現「世杰造路」，「如此經典，想必能讓桃園人對黃世杰產生過去從未有過的記憶點」。凌濤表示，黃世杰自從遭到自家主席賴清德「漏氣」之後，竟打算推出「驚人之舉」、「史上最大招」，結果被拆穿國道五號遠在宜蘭，甚至需要橫貫中央山脈、雪山山脈才能到頭份，只好緊急刪文，當作沒發生。凌濤諷刺，「昔有愚公移山、夸父追日，想不到此刻桃園也出現『世杰造路』」，如此經典，想必能讓桃園人對黃世杰產生過去從未有過的記憶點。凌濤指出，黃世杰參選以來，不僅對「垃圾袋隨袋徵收」的政策方向毫無主見，批評科技執法更徒有政治口水，未見其真正替桃園減少16.63%的事故件數、下降約13.17%的行人事故；更別說黃世杰為反對桃園市長張善政，竟連市立醫院都可以說成是「排擠預算」。凌濤批評，黃世杰寧願推大撒幣政策，也不願補齊桃園醫療，凡此種種政策主張「全部禁不起考驗」。凌濤表示，就在賴清德坦承預測鄭運鵬不會贏，甚至大讚張善政市長學經歷皆勝過黃世杰後，黃世杰競選團隊顯然對這場選舉已「不想努力」，競選步調也隨興而為。凌濤指出，不僅幕僚對政策研擬不認真，綠營民代在議場及地方活動上替黃世杰宣傳的力道也不再努力，黃世杰本人作為候選人更早已洩氣，如今連基本政策內涵都能搞錯，代表主帥對桃園市政早已無心鑽研。凌濤最後表示，黃世杰應展現參選誠意，「而非賴清德不支持就放棄」，無論選情再怎麼冷淡，對於政策仍該用心鑽研，而非任由AI討論、幕僚亂寫，自己卻對城市毫無願景及想像。凌濤批評，民進黨放任這樣的候選人投入參選，是對桃園市民的不尊重，桃園人也只會看穿民進黨根本從未用心在乎桃園的發展。