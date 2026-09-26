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▲川習會8大成果出爐！中國隻字未提台灣（圖／路透社／達志影像）

中國國家主席習近平結束美國國是訪問行程，今天（9/26）已返抵北京。中國方面隨即透過新華社，正式公布習近平與美國總統川普此次就中美「建設性戰略穩定關係」，以及重大國際地區問題所達成的8點成果共識，內容涵蓋經貿、AI、禁毒、軍事等多個層面，值得注意的是，整份聲明中完全未提及台灣議題，格外引發外界關注。根據新華社公布內容，雙方首先同意構建「基於尊重、公平、對等的中美建設性戰略穩定關係」，作為這次會晤後兩國關係的核心定位基調。雙方也同意相互支持對方順利辦好亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，以及二十國集團（G20）領導人峰會，兩國元首更表態有意親自出席對方主辦的會議，展現雙邊互動的延續性。兩國元首同意，伊朗應履行不發展核武器的承諾，同時強調任何國家或機構，都不得對國際水道徵收通行費，此點被外界解讀，恐與近期荷莫茲海峽局勢及美伊戰爭相關議題有所連結。兩國元首也在聲明中憶及，中國和美國曾是二戰盟友，並肩作戰贏得戰爭勝利，呼應此次習近平在國宴致詞時提及的歷史情感連結。雙方也認可中美經貿磋商機制的積極作用，以及兩國經貿團隊的磋商成果，內容包括建立並推進貿易理事會等機制，正式達成「300億美元」對等降稅安排，並延續先前吉隆坡經貿磋商成果，雙方領導人並指示應予以落實執行，這也是市場最關注的實質經貿成果之一。聲明中也提到，中美禁毒執法部門合作已取得「可視化成果」。近期雙方密切合作，聯合破獲多起涉及新精神活性物質及前體化學品的跨境案件，並在兩國境內共同抓獲數十名相關犯罪嫌疑人，成效具體。雙方同意正式建立中美人工智慧（AI）對話機制，未來將持續交流AI相關風險與潛在效益，下一次對話預計將於今年11月舉行；雙方同時也同意，建立針對人工智慧事件的專屬溝通管道，這項成果也呼應先前中國商務部證實「中美首次AI對話」的相關訊息。最後一項成果，則是美方正式歡迎中方租借給美國亞特蘭大動物園的一對貓熊（大貓熊）順利抵美，為這次川習會畫下溫馨的句點。除了上述8大成果，聲明中也提到，中美兩軍還同意將盡快簽署加強危機溝通與預防的諒解備忘錄，並將持續合作，協助搜尋在中國境內失蹤的美軍人員遺骸，展現雙方在軍事互信層面，同樣有意持續推進合作。值得留意的是，儘管外界原先預期台灣議題可能成為這次川習會的敏感焦點，但根據中方公布的這份官方8點成果聲明，內文完全未見「台灣」二字，這樣的表述方式，也讓外界對於雙方會談中，究竟如何實際處理台灣相關議題，留下更多解讀與觀察空間。