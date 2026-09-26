我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中油自 2 月 28日迄今，汽、柴油合計擴大吸收約 240.2億元。（圖／經濟部提供）

中油今（26）日宣布，自下週一（28 日）凌晨0時起至 10 月 4 日晚上 12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為 92 無鉛汽油每公升 31.2元、95 無鉛汽油每公升 32.7 元、98 無鉛汽油每公升 34.7 元、超級柴油每公升 29.9 元。受到葉門胡塞武裝組織攻擊沙烏地阿拉伯延布港，引發市場對經由紅海運輸原油路線受阻疑慮，國際油價高檔震盪。中油為照顧國內民生穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7 元及 2.1 元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案機制，9 月 28 日至 10 月 4 日台灣中油公司各再加碼吸收 7.0 元及 8.8 元，合計汽、柴油各共吸收 10.7 元及 10.9 元，國內汽、柴油價格維持不調整。中油自 2 月 28日迄今，汽、柴油合計擴大吸收約 240.2億元，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。9 月 28 日至 10 月 4 日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。