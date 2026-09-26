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2026年愛知・名古屋亞運桌球賽場爆出本屆最大冷門！日前才在男子團體決賽連拿2分扳倒中國隊主力、幫助日本拿下男團金牌的張本智和，在男子單打8強賽中踢到鐵板。面對世界排名第344位的35歲伊朗老將阿拉米揚（Noshad Alamiyan），張本智和苦戰7局後以3：4敗下陣來，無緣晉級4強。目前世界排名第4的張本智和，在此戰開局就打得極為被動，完全無法適應阿拉米揚全檯反手搭配正手快帶的打法，前兩局分別以9：11、7：11落敗。雖然張本智和在第3局加強主動進攻，以11：3扳回一城，但第4局又被伊朗對手掌控節奏，以6：11讓出，陷入1：3的絕對劣勢。背水一戰的張本智和在第5局展現強大韌性，在挽救多個賽末點後以16：14驚險拿下，接著再以11：6強勢收下第6局，將比賽逼入決勝局。然而在關鍵的第7局，張本智和依舊無法解決對手大角度的反手進攻威脅，局末雖一度從6：9落後奮力追至9：9平手，最終仍以9：11飲恨吞敗。擊敗張本智和的阿拉米揚絕非等閒之輩。這位即將滿35歲的伊朗老將曾在2018年雅加達亞運奪得男單銅牌，過去也曾爆冷擊敗王勵勤、梁靖崑與林高遠等中國名將。他極度難纏的球風，這次成功澆熄了張本智和挾帶男團金牌氣勢的爭冠美夢。