全聯牛奶高CP值新選擇引發討論，但你懂分辨買的是鮮奶還牛奶嗎？兩者的差別又在哪？其實最簡單的分辨法是看保存期限：進口牛奶期限超過30天（如好市多科克蘭未開封達85天）依法只能標示「牛奶」，台灣在地100%生乳才是真正的「鮮奶」。隨著2026年乳品正名新制上路，《NOWNEWS》帶您看懂成分差異、國產標章與「高蛋白」飲品陷阱，聰明挑選不踩雷！
🟡五大乳品劃清界線！一張表看懂品名與定義
鮮乳新制上路後，走進超商與量販店冷藏櫃，品名標示已變得界線分明。消費者只要認明以下五大分類定義，就能一眼看穿手上的乳品本質：
🟡認明三大國產標章：產銷履歷溯源驗證最嚴
既然新制規定只有貼上國產認證標章的才能標示為鮮乳，市面上常見的「TAP 產銷履歷」、「鮮乳標章」與「CAS 優良農產品」究竟有何差別？
產銷履歷驗證（TAP）：難度最高！採嚴格溯源管理，從最上游土地、牛隻飼養與用藥，一路控管到下游加工，生產流程一掃 QR Code 全披露。
鮮乳標章：政府針對國產生乳進行的總量管制，乳品工廠收購多少合格生乳，就核發對等張數的標章，防範混充奶粉。
優良農產品驗證（CAS）：主訴求為「加工過程安全衛生」，僅針對工廠端的稽查與分切，並不包含最上游土地與原料端管理。
專家指出，TAP 與鮮乳標章含金量最高，因為兩者嚴格控管了最難掌握的源頭飼養；CAS 則只限於工廠端管控。
🟡標榜高蛋白要三思！專家提醒避開乳飲陷阱
食品業老闆「妙妙 MiaoMiao」也對熱愛健身的族群發出提醒，如果包裝上標榜「高蛋白」這 3 個字，購買前務必三思！這類預調飲品本質多屬於添加了乳化劑與磷酸鹽的「乳飲品」，而非純鮮乳。
醫學研究指出，預調飲品的加工乳化劑會侵蝕腸道黏膜引發慢性發炎，而無機磷酸鹽更會加重腎臟負擔。專家強調，「加工高蛋白無法取代原型食物」，優先選擇成分單純的「純鮮乳自主添加乳清蛋白粉」，才是內行人最推的增肌黃金組合。
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鮮乳新制上路後，走進超商與量販店冷藏櫃，品名標示已變得界線分明。消費者只要認明以下五大分類定義，就能一眼看穿手上的乳品本質：
|乳品類型
|法規定義與關鍵標準
|鮮乳
|僅限取得「鮮乳標章」、CAS 或 TAP 等驗證標章的國產在地乳品。
|牛乳/羊乳
|乳含量 100% 的進口液態乳（如保存期長達 70 天的 ESL 乳），禁止使用「鮮乳」二字。
|保久乳
|以生乳或食用動物乳為原料，乳含量 100% 但經商業滅菌，可常溫保存。
|調味乳
|乳含量達 50% 以上，添加其他原料，並使用生乳、食用動物乳或保久乳製成。
|乳飲品
|乳含量達 50% 以上，添加其他原料或使用乳粉、濃縮加水還原的還原乳。
既然新制規定只有貼上國產認證標章的才能標示為鮮乳，市面上常見的「TAP 產銷履歷」、「鮮乳標章」與「CAS 優良農產品」究竟有何差別？
產銷履歷驗證（TAP）：難度最高！採嚴格溯源管理，從最上游土地、牛隻飼養與用藥，一路控管到下游加工，生產流程一掃 QR Code 全披露。
鮮乳標章：政府針對國產生乳進行的總量管制，乳品工廠收購多少合格生乳，就核發對等張數的標章，防範混充奶粉。
優良農產品驗證（CAS）：主訴求為「加工過程安全衛生」，僅針對工廠端的稽查與分切，並不包含最上游土地與原料端管理。
專家指出，TAP 與鮮乳標章含金量最高，因為兩者嚴格控管了最難掌握的源頭飼養；CAS 則只限於工廠端管控。
食品業老闆「妙妙 MiaoMiao」也對熱愛健身的族群發出提醒，如果包裝上標榜「高蛋白」這 3 個字，購買前務必三思！這類預調飲品本質多屬於添加了乳化劑與磷酸鹽的「乳飲品」，而非純鮮乳。
醫學研究指出，預調飲品的加工乳化劑會侵蝕腸道黏膜引發慢性發炎，而無機磷酸鹽更會加重腎臟負擔。專家強調，「加工高蛋白無法取代原型食物」，優先選擇成分單純的「純鮮乳自主添加乳清蛋白粉」，才是內行人最推的增肌黃金組合。