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台北市府近來推出「台北文化小旅行梵谷篇」，但遭文化圈質疑台北與畫家梵谷的關聯為何，對此立委陳培瑜今（26）日表示，台北缺文化嗎？缺文化元素嗎？缺城市故事嗎？一點都不缺，台北市政已經破敗許久，但是台北的文化底蘊卻從來沒有消失，反而是持續積累，只是蔣萬安有沒有看見？願意看見嗎？並呼籲蔣萬安，台北真的不缺文化，「台北缺的是一個真正願意走進巷子、讀過它的書、看過它的電影、聽過它的歌，也願意好好理解這座城市的人」。「蔣萬安，你真的認識台北嗎？」陳培瑜說，台北本來就是一個可以擁抱世界的城市。國際藝術來到台北，當然可以是好事。但真正想問蔣萬安的是，當市民看到一個活動叫做「台北文化小旅行」，走完這趟旅行之後，市民們究竟多認識了多少台北？陳培瑜說，蔣萬安可能不明白在說什麼，那就來用高雄的例子來說，高雄流行音樂中心整理「藍寶石大歌廳」的城市故事，是一個非常成功的城市行銷。高雄市從一間歌廳出發，找到歌廳周邊的戲院、唱片行、西餐廳、咖啡館、小吃店，甚至找到曾經替康弘製作紅色高跟鞋、替豬哥亮等藝人修鞋的老師傅。一間歌廳作為起點，但是最後打開的是一整座城市的記憶。陳培瑜表示，所以回到台北，可以先自問台北缺文化嗎？缺文化元素嗎？缺城市故事嗎？一點都不缺。台北市政已經破敗許久，但是台北的文化底蘊卻從來沒有消失，反而是持續積累，只是蔣萬安有沒有看見？願意看見嗎？陳培瑜說，台北這座城市有太多故事，細數包括大稻埕的茶行、布行與南北貨，艋舺的寺廟與街庄，北投的溫泉與那卡西，城南的老房子與文學記憶，牯嶺街的舊書攤與小劇場，西門町的電影、流行音樂與青少年文化。還有近年持續受到關注的文博、動漫展、獨立書店等。再說到具體空間，台北有明星咖啡館，有紀州庵，有紫藤廬；有殷海光故居，也有蟾蜍山、寶藏巖。陳培瑜提到，至於台北的文學，怎麼可能繞過林海音筆下的城南？怎麼可能忘記白先勇、朱天文、朱天心、張大春，以及一代又一代在這座城市寫作的人？談台北的詩，有瘂弦、余光中、周夢蝶、鴻鴻；談繪畫，有郭雪湖畫下大稻埕的繁華，有洪瑞麟走進礦坑、畫下勞動者的生命；談電影，侯孝賢、楊德昌、蔡明亮的鏡頭，早就讓全世界看見不同面貌的台北。《牯嶺街少年殺人事件》裡的城市記憶、《青梅竹馬》的現代台北、《愛情萬歲》的孤獨都市，哪一個不是台北？至於談漫畫，有敖幼祥、鄭問，也有一代又一代漫畫創作者在這裡工作、生活，像是謝東霖、阮光民；談劇場，從蘭陵劇坊、表演工作坊，到李國修的屏風表演班、鴻鴻與牯嶺街小劇場，台北的劇場史本身就是台灣現代文化史的一部分；談音樂，更不用說。從北投的那卡西，到校園民歌，從李宗盛、陳昇，到五月天，從Live House到今天的北流，這座城市不知道留下多少人的青春樂章。陳培瑜強調，更重要的是，真正讓台北成為台北的是人。是台北人，廣義的台北人，大家在台北生活、居住、就業、就學，時間或長或短，但每一位與台北產生關聯的人都因此為台北注入源源不絕的活力。所以才不明白。台北有這麼多故事，為什麼蔣萬安看到台北，首先想到的卻是梵谷？問題不是「梵谷跟台北有沒有關係」。真正的問題是，蔣萬安跟台北的文化，到底有多少關係？陳培瑜說，退一萬步來說，如果蔣萬安只認識梵谷，當然也可以。那好心來貢獻想法，用梵谷的作品切入台北。像是《夜晚露天咖啡座》能不能帶大家走進台北的老咖啡館？《吃馬鈴薯的人》能不能想起畫家洪瑞麟筆下的礦工？梵谷畫亞爾的夜空，能不能談郭雪湖如何畫大稻埕？甚至從一幅幅梵谷的畫作出發，帶大家重新認識台灣藝術史、台北文學史、電影史、劇場史。那才叫國際與在地真正相遇。否則，梵谷只是梵谷，台北只是背景。但是蔣萬安和他的團隊是一個把「文化」理解成了IP的團隊、把「城市策展」理解成了打卡、把一座擁有百年現代文化積累的城市，變成幾張漂亮照片的背景板。高雄的藍寶石讓人看見另一種可能，從自己的土地出發，把一個歌廳的故事，串起藝人、職人、飲食、街區、產業與普通人的生活。明星只是入口，最後大家看見的是高雄。以此類推，在台北的梵谷是入口，但最後被看見的、被一直擴散的是台北但是蔣萬安團隊真的能夠明白嗎？要公開呼籲蔣萬安，台北真的不缺文化。台北缺的是一個真正願意走進巷子、讀過它的書、看過它的電影、聽過它的歌，也願意好好理解這座城市的人。陳培瑜說，市政持續破敗已經讓人夠難過了，但請不要再輕視台北人和台北人的文化。因為台北的文化，不是哪一任市長賜予的，它是幾個世代的作家、詩人、畫家、導演、漫畫家、劇場工作者、音樂人，以及無數生活在這裡的市民，一筆一筆、一句一句、一首一首，替這座城市留下來的。真正的「台北文化小旅行」，是讓大家重新找到台北，當一個說得出台北城市文化的台北人。