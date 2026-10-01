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▲白埔產業園區啟動開發，半導體聚落成形。（圖／翻攝畫面）

北高雄產業發展再添新動能！白埔產業園區總面積約88.73公頃，規劃約53公頃產業用地，聚焦半導體先進封裝材料、設備及相關供應鏈，並串聯楠梓科技產業聚落與橋頭科學園區。隨著園區進入開發階段，北高雄半導體S廊帶布局持續擴大，預估未來可創造超過4,000個就業機會及3,000億元年產值，進一步帶動科技人才進駐、產業升級及橋頭新市鎮周邊居住需求。產業發展持續推進，教育資源也同步到位。國立高科實驗高級中等學校落腳橋頭新市鎮，規劃高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，打造完整的一貫教育環境。設校除配合高雄科學園區及半導體產業聚落發展，也將服務科技產業從業人員與周邊家庭的就學需求。隨著高科實中設校及校舍工程逐步推進，北高雄「產業、就業、教育、居住」機能加速整合，不僅完善橋頭新市鎮生活機能，也為科技人才家庭移居提供更完整的教育條件，進一步提升區域長期發展與人口進駐動能。當產業、交通與教育建設逐步成形，住宅市場也從過去著眼未來發展，進一步回歸實際居住品質。位於高雄新市鎮的「悅讀時代」，規劃2至3房產品，並打造獨立公設會館，將健身、閱讀、親子、休閒與交流等機能納入社區生活，回應首購、小家庭及科技產業家庭對居住空間與生活品質的需求。從第三期都市計畫推進、橋頭科學園區與白埔產業園區布局，到高科實中教育資源及住宅生活機能逐步成形，高雄新市鎮正從早期重劃開發階段，逐漸形成產業、教育、交通與居住並進的城市生活圈。隨著各項建設陸續落實，高雄新市鎮下一階段的發展，也持續受到市場關注。