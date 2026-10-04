粉絲尖叫！迪士尼《愛麗絲夢遊仙境》裡的超人氣萌萌隱藏角色「牡蠣寶寶」終於北上了，免費入場「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」台北站爆紅，正式進駐華山1914文化創意產業園區。展覽規模全面升級為60坪的沉浸式空間，首度加碼台灣獨家造型牡蠣寶寶、台北限定的「2米巨型貝殼珍珠池」與主題拍貼機，在社群上掀起超高討論度，《NOWNEWS今日新聞》記者整理5大必玩必拍亮點，快衝出門體驗吧。
亮點1：60坪「主題養殖中心」沉浸式體驗！化身專屬養殖員
台北站造景規模再放大！一踏進60坪的展區，就會被指派為專屬「養殖員」，親手解鎖超療癒的照顧SOP。從海底珊瑚區挑選自己喜愛的牡蠣寶寶，接著進入沐浴區幫寶寶們洗澡、量體重，最後領取專屬養殖指南，宛如走進童話般的奇幻養殖之旅。
推薦E人體驗社群平台Threads上超瘋的「牡蠣界的 BLACKPINK」、「S.H.E」療癒互動，在香港站就好羨慕的幽默風趣對話，在台灣也原汁原味打造儀式感。《NOWNEWS今日新聞》記者發現，有香港爆紅的店員前來台北坐鎮，超狂情緒價值給很滿！
亮點2：4款台灣獨家新造型！9款牡蠣寶寶豪華陣容
牡蠣寶寶粉絲必看！台北站玩偶陣容全面升級，加碼推出4款超萌「台灣獨家」全新造型的牡蠣寶寶玩偶，盤點「珍珠項鍊牡蠣寶寶」、「貪吃牡蠣寶寶」、「珠光貝殼牡蠣寶寶」以及「珍珠項鍊牡蠣奶奶」，加上之前的款式，總共有9款豪華陣容，一秒選擇障礙，每個寶寶都想帶回家。
亮點3：台北限定！2米巨型貝殼珍珠池：「海底撈珠」體驗
這次絕不能錯過的超狂打卡點，就是台北限定的2米巨型貝殼珍珠池，現場只要花費300元，就能體驗「海底撈珠盲盒」趣味遊戲；記者偷偷分享，如果覺得好珍珠都撈不到，也可以請店員幫忙瘋狂混珠一下，再進行撈珠，體驗好玩還能把驚喜好禮帶回家。
擺滿一整面牆的牡蠣寶寶8大獎賞，獎項有牡蠣寶寶鍊條小包、愛麗絲造型毛毯、牡蠣寶寶頭套、牡蠣寶寶趴姿玩偶、珍珠吊飾及飲料杯套等多款商品，隨便中獎都物超所值。
亮點4：夢幻打卡點「愛麗絲英式午茶」與專屬拍貼機
除了沉浸式的養殖體驗，現場還重現了經典的「愛麗絲英式午茶」打卡區，以粉嫩色系搭配各式蛋糕、甜點娃娃角色玩偶，讓粉絲拍出最夢幻的午茶派對照。
逛完快閃店，更別忘了到台北站首度登場的「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，可以留下最萌的限定合影。
亮點5：超過200款周邊集結！滿額贈送限定提袋 優惠一次看
「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」台北站，華山現場集結超過200款主題商品，記者推薦台灣首發亮相的「亞加力幻彩鑰匙圈」及「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」好可愛，還有日本直送眾多周邊商品一眼逛不完。
台北場消費滿額贈活動一次看：
◾️現場任一消費，即贈台北限定「A4資料夾」乙個。
◾️單筆消費滿1000元，贈限定「精裝紙袋」乙個。
◾️單筆消費滿2000元，再贈台北首發「壓克力鑰匙圈」乙個（款式隨機）。
◾️單筆消費滿3000元，再贈「理膚寶水 & CeraVe護膚體驗」乙組。
◾️於主題養殖中心選購3隻牡蠣寶寶掛飾，再加碼贈「護照套」乙個（款式隨機）。
◾️活動期間打卡分享，完成指定社群任務，即可獲得「限量小禮品乙份」，數量有限，送完為止。
提醒大家，活動內容、商品、贈品及相關規則以現場公告為準，數量有限，送完為止；以單筆發票／消費滿額計算，贈品可累贈；贈品數量有限，送完為止。隨機款式贈品恕不挑款，亦不提供指定或退換服務；消費者如辦理退貨，須連同全新未拆封之贈品一併退回。
「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店－台北站」活動資訊
地點：華山1914文化創意產業園區中7A館
時間：2026年9月25日至10月18日11:00-19:00（10月18日最後營業日為11:00～17:00）
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台北站造景規模再放大！一踏進60坪的展區，就會被指派為專屬「養殖員」，親手解鎖超療癒的照顧SOP。從海底珊瑚區挑選自己喜愛的牡蠣寶寶，接著進入沐浴區幫寶寶們洗澡、量體重，最後領取專屬養殖指南，宛如走進童話般的奇幻養殖之旅。
牡蠣寶寶粉絲必看！台北站玩偶陣容全面升級，加碼推出4款超萌「台灣獨家」全新造型的牡蠣寶寶玩偶，盤點「珍珠項鍊牡蠣寶寶」、「貪吃牡蠣寶寶」、「珠光貝殼牡蠣寶寶」以及「珍珠項鍊牡蠣奶奶」，加上之前的款式，總共有9款豪華陣容，一秒選擇障礙，每個寶寶都想帶回家。
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擺滿一整面牆的牡蠣寶寶8大獎賞，獎項有牡蠣寶寶鍊條小包、愛麗絲造型毛毯、牡蠣寶寶頭套、牡蠣寶寶趴姿玩偶、珍珠吊飾及飲料杯套等多款商品，隨便中獎都物超所值。
除了沉浸式的養殖體驗，現場還重現了經典的「愛麗絲英式午茶」打卡區，以粉嫩色系搭配各式蛋糕、甜點娃娃角色玩偶，讓粉絲拍出最夢幻的午茶派對照。
逛完快閃店，更別忘了到台北站首度登場的「主題拍貼機」，搭配專屬設計框格，可以留下最萌的限定合影。
「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店」台北站，華山現場集結超過200款主題商品，記者推薦台灣首發亮相的「亞加力幻彩鑰匙圈」及「迷你輕量隨行杯造型鑰匙圈」好可愛，還有日本直送眾多周邊商品一眼逛不完。
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「牡蠣寶寶主題養殖中心快閃店－台北站」活動資訊
地點：華山1914文化創意產業園區中7A館
時間：2026年9月25日至10月18日11:00-19:00（10月18日最後營業日為11:00～17:00）