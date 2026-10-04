10月國慶連假優惠別錯過！必勝客表示，推出「霸王雙雞披薩」鋪滿鮮嫩雞球、香燻雞絲犒賞肉肉控，新品上市秒推薦優惠代碼「94199」，外帶單點超值大披薩199元陣容，最新10款菜單「比買一送一便宜」；拿坡里表示，內用或外帶「小披薩＋香草烤雞翅12隻」也只要199元，《NOWNEWS今日新聞》整理最新速食優惠一次掌握。
必勝客：比買一送一便宜！霸王雙雞披薩新品199元 10款菜單一覽
必勝客表示，全新推出「霸王雙雞披薩」，主打雙重雞肉「鮮嫩雞球＋香燻雞絲」豪邁肉量，搭配酸甜番茄、清爽菠菜及洋蔥，佐以洋香菜葉與莫札瑞拉起司，推薦肉肉控快嚐鮮。即日起長期販售，「霸王雙雞披薩」大披薩595元、小披薩335元。
歡慶新品上市，必勝客「霸王雙雞披薩」加碼推出平日外帶優惠，成為最新優惠代碼「94199」大披薩199元優惠菜單陣容之一。
◾️大披薩199元！優惠代碼「94199」，爽吃10款大披薩才199元「比買一送一便宜」，包括：霸王雙雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、炙燒豬肉總匯、醬燒鮮蛤田園、夏威夷、雙層美式臘腸、四小福、日式照燒雞、香濃蒜香海鮮、蒜香起司燻雞培根。
提醒大家，10月12日至10月16日、10月19日至10月23日、10月27日至10月30日適用。
即日起至10月8日，還有PK雙饗卡APP專屬，優惠代碼「94667」外帶單點大披薩半價、免費再送烤雞「厚燒醬烤BBQ（2腿2排）」或「BBQ烤雞（4翅4腿）」（價值229元）；或「買1送3」外帶買大送大／外送買大送小、再送烤雞+巧克力QQ球。
拿坡里：「小披薩＋香草烤雞翅12隻」199元！
拿坡里表示，即日起至10月15日，好評回歸「披薩翅到爽」優惠活動：
◾️內用或外帶「小披薩＋香草烤雞翅12隻」特價199元（原價560元）；還可加價100元升級大披薩或新品披薩。
提醒大家，外送平台及西湖店不適用。
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必勝客表示，全新推出「霸王雙雞披薩」，主打雙重雞肉「鮮嫩雞球＋香燻雞絲」豪邁肉量，搭配酸甜番茄、清爽菠菜及洋蔥，佐以洋香菜葉與莫札瑞拉起司，推薦肉肉控快嚐鮮。即日起長期販售，「霸王雙雞披薩」大披薩595元、小披薩335元。
歡慶新品上市，必勝客「霸王雙雞披薩」加碼推出平日外帶優惠，成為最新優惠代碼「94199」大披薩199元優惠菜單陣容之一。
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提醒大家，10月12日至10月16日、10月19日至10月23日、10月27日至10月30日適用。
即日起至10月8日，還有PK雙饗卡APP專屬，優惠代碼「94667」外帶單點大披薩半價、免費再送烤雞「厚燒醬烤BBQ（2腿2排）」或「BBQ烤雞（4翅4腿）」（價值229元）；或「買1送3」外帶買大送大／外送買大送小、再送烤雞+巧克力QQ球。
拿坡里表示，即日起至10月15日，好評回歸「披薩翅到爽」優惠活動：
◾️內用或外帶「小披薩＋香草烤雞翅12隻」特價199元（原價560元）；還可加價100元升級大披薩或新品披薩。
提醒大家，外送平台及西湖店不適用。