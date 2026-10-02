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▲李夢差點因為外型錯過機會。（圖／翻攝自微博）

陸劇《蘭香如故》由譚松韻、劉學義主演，李夢飾演劉學義的前妻「趙星棠」出圈，過去她曾在《墨雨雲間》中飾演瘋批長公主，一樣獲得好評，李夢在受訪時透露，「趙星棠」這角色是她主動爭取來的，但因為原著設定「趙星棠」是京城第一美人，她自認不是標準的大美女，劇組也因為這點在考量，好在經紀人說服了劇組，才拿下角色，而她也用實力證明，確實配得上這樣的人物。李夢2024年在《墨雨雲間》飾演婉寧長公主深受喜愛，也因如此找上她的都是瘋批角色，她也認為這樣的類型挑戰很大，此次出演《蘭香如故》，李夢接受節目訪問時提到是她積極爭取來的，當初在拍《冰湖重生》時，選角導演就問她有沒有接觸《蘭香如故》，她直言當時是自由身，只能靠自己接洽戲約，拍完《蜜語記》後和經紀人劉音達合作，便積極爭取。而《蘭香如故》的製片人也有看到李夢在《墨雨雲間》的表現，對她的演技很肯定，不過因小說設定趙星棠是第一美人，李夢也認為自己的長相不是經典的那種大美女，劇組也的確因為這點猶豫了。好在後來靠經紀人的強力推薦才拿到角色，李夢也用實力證明，自己的確能將趙星棠完美詮釋。尤其現在AI當道，有觀眾看完李夢的片段後更確定，AI演員沒有辦法取代真人演員，情感的傳遞就差了一大截。