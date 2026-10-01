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以下為本文摘要

《無可替代》劇情大綱

《無可替代》主要角色介紹

《無可替代》3大必看亮點

《無可替代》線上看、追劇懶人包

一、《無可替代》劇情大綱

▲趙今麥與魏大勛在《無可替代》上演智商與情商在線的雙強情侶。（圖／翻攝自微博＠無可替代官微）

二、《無可替代》主要角色介紹

▲《無可替代》劇情中的女性成長線也很令人期待。（圖／翻攝自微博＠無可替代官微）

三、《無可替代》三大必看亮點

四、《無可替代》線上看、追劇懶人包

劇名：《無可替代》（Irreplaceable）

主演陣容：趙今麥、魏大勛、周奇、白冰、胡意旋

劇集類型：都市、職場、情感、商戰

總集數：20 集（每集約45分鐘）

開播日：2026 年 9 月 28 日

線上看平台：Netflix、優酷、酷喵TV同步熱播中。優酷VIP首日更新3集，之後每日更新1集，但SVIP可再多看1集；Netflix則是前面一次更新3集、2集、2集，自1日起調整為每日晚間更新1集。

電視收看：央視CCTV-8

繼古裝大戲《蘭香如故》引爆追劇熱潮後，2026年下半年最受矚目的職場重磅陸劇《無可替代》9月28日正式開播。這部由趙今麥與魏大勛領銜主演的新作，上架沒幾天就已登頂Netflix台灣地區熱播排行榜冠軍，絕對是接檔《蘭香如故》後的劇荒首選。本文特別整理《無可替代》的劇情大綱、角色看點與播出時間懶人包，帶你快速掌握。普通高校畢業的徐遲（趙今麥 飾），為了買回母親生前的老宅，秉持著「這一生絕不被別人替代」的生存信念，克服內心創傷踏入高壓的諮詢行業。入職後，她遇到了頂尖諮詢公司合伙人葉信之（魏大勛 飾）。葉信之曾因替上司背鍋被迫離開圈子，此次捲土重來正暗中執行復仇計畫。在高手如雲的商場修羅場中，兩人兼具師徒、上下屬與商業對手等多重關係，在多場併購案與高智商博弈中相愛相殺，展開一場勢均力敵的職場救贖之旅。1. 徐遲（趙今麥 飾）：職場黑蓮花表面看似低調，實則極具野心與韌勁。面對殘酷的諮詢業內幕與同僚誣陷，她拒絕情緒內耗，憑藉過人智商與精明手段機智反擊，是近年陸劇中少見的不講廢話、清醒獨立的女主角。2. 葉信之（魏大勛 飾）：腹黑精狐狸運籌帷幄的諮詢公司精英合伙人，背負過往冤屈歸來復仇。在考驗與指導徐遲的過程中，兩人從最初的互相戒備，逐漸轉變為彼此牽引、攜手作戰的靈魂伴侶。3. 步天娜（胡意旋 飾）面臨家族生意接班困局的豪門千金，在職場風浪中尋找自我價值，與徐遲展現了女性相互扶持的真摯情誼。4. 林瓏（白冰 飾）資深職場女性代表，在事業瓶頸與家庭人生重構之間掙扎，折射出當代職場女性的真實生存困境。摒棄傳統傻白甜與霸道總裁的狗血設定，在《無可替代》中，男女主角皆事業心極強。兩人在商場併購案中鬥智鬥力，高手過招的台詞與眼神拉扯讓人大呼過癮。劇中細緻塑造了3條截然不同的女性成長線：徐遲的向上奮鬥、步天娜的家族接班、林瓏的事業重構，展現職場女性既有競爭又互相扶持的真實關係。該劇由拍過《MVP情人》、《命中注定我愛你》、《王子變青蛙》的名導陳銘章與《世界欠我一個初戀》的導演陳世嶧聯手執導，搭配《夢華錄》金牌編劇張巍操刀，劇情節奏明快、台詞犀利，將高壓諮詢業的商戰細節呈現得極具說服力。