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老玩家免費更新重製版 創下遊戲同時在線最多人數

畫面有Bug待修復 官方感謝玩家支持

經典開放世界角色扮演遊戲《巫師 3：狂獵》重製版正式推出，CD PROJEKT RED更提供擁有舊遊戲的玩家，都能「免費升級」重製版的超佛心優惠，讓《巫師 3：狂獵》重製版上市後，在Steam平台同時在線遊玩人數突破12萬人，甚至超過舊版紀錄。不過有玩家表示，在玩重製版時，會遇到畫面掉幀、畫面卡頓等情況。《巫師 3：狂獵》重製版透過讓老玩家免費更新的策略，迅速吸引新舊玩家加入遊戲，更是讓許多老玩家相當讚賞官方做法，讓玩家們覺得官方推出重製版，並不是用來賺錢，而是真的想提供玩家們高品質更新。《巫師 3：狂獵》重製版一推出後，在綜合評分網站「Metacritic」擁有94分的超高評價，Steam平台也吸引破12萬人同時在線遊玩，這項紀錄甚至創下系列作最高人數，可以看出這樣的做法，讓重製版不再只是被玩家戲稱為「炒冷飯」。不過有玩家遊玩重製版後發現，遊戲中出現畫面掉幀、卡頓等問題，如果開啟光線追蹤、進階光影特效後，非常吃硬體效能，疑似是遊戲最佳化沒有做好，部分場景光影對比也出現錯誤，主角傑洛特會變成黑色皮膚，也有破圖等遊戲Bug出現，需要等待官方修復。雖然重製版有部分問題待解決，但不影響許多玩家加入遊戲，CD PROJEKT RED也發文感謝玩家們的支持，「自遊戲推出至今已過11年，如今在巫師大陸各處踏上狩魔獵人征途的人數，比以往任何時候都要多。看到當中有許多人初次踏上旅程，或重溫舊夢，這對我們而言意義非凡。感謝大家多年來一如既往的信任」。