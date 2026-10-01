「說 9 就走！北投夏日住宿抽獎活動」
活動日期：即日起至11月30日
活動內容：活動期間完成集章活動＋入住北投合法旅宿，即可抽日本雙人來回機票等總價值逾 10 萬好禮！
活動網址：北投說 9 就走
台北市住宿抽獎活動
活動日期：115 年 10 月至 11 月
活動內容：國內民眾只要入住臺北市合法旅宿，並上網登錄住宿發票或收據，就有機會抽中總價值超過百萬元的多項好禮。
📌新北市
115 年上山下海 E 宿新北打卡趣
民眾只要下載「我的新北市」APP，即可進行主題路線打卡，於完成路線後，即能拿到 1,000 元新北幣住宿優惠券
📌桃園市
針對中央國旅補助，桃園推出專屬加碼方案，以豐富遊程及百萬大獎：
◾️遊：桃園市政府推出「桃園GO」及「桃園珍珠海岸計畫」結合 10 多家旅行社推出 20 多條優惠輕旅行遊程，免煩惱行程規劃，輕鬆遊桃園，詳情請上「桃園 GO」官網即可查詢遊程及報名資訊。
◾️購：旅客凡於桃園消費滿百，持統一發票(含住宿發票)至「桃園購物節」登錄，即可參加總價值 2,000 萬元現金抽獎活動。
◾️發：凡透過觀光署國旅補助方案入住桃園合法旅宿即可參加「百萬大獎抽獎」，獎品總價值逾百萬元，包含電動自行車、3C 產品、住宿券與餐券等！
📌新竹市
住房再加碼：
115 年 10 月 1 日至 12 月 31 日期間，每晚每房提供新臺幣 1,000 元優惠，共計 2,000 個名額。
住宿享購物節消費五倍抽：
新竹市購物節期間（115 年 10 月 1 日至 12 月 25 日），登錄新竹市消費發票或收據皆可參加抽獎，旅宿業消費發票還可享 5 倍抽獎機會。
📌新竹縣
竹縣住一晚 加碼贈旅遊金
活動時間：115 年 10 月 1 日至 11 月 30 日。
活動內容：凡於活動期間至新竹縣住宿並符合旅遊補助資格者，加贈旅遊券 500 元，可至合作商家（合作商家名單屆時公布於「新竹縣旅遊網」消費使用，計 4000 份名額。
📌台中市
「週週住台中，渡假一整年」抽獎活動：
獎項除規劃「台中住宿一整年」外，並提供電動機車及 3C 電子好禮加碼回饋。
◾️旅宿業加碼優惠：結合台中市旅宿業者提出旅客住宿 1 晚（1+1 專案）、住宿 2 晚（2+1 專案）以及其他業者自提優惠方案。
◾️購物節消費點數 5 倍好康：結合 2026 台中購物節活動，提供加碼優惠方案之旅宿業者，將成為購物節 5 倍好康專區店家，於購物節活動期間，消費者前往店家消費即可享消費金額 5 倍累計優惠，增加獲獎機會。
◾️伴手禮優惠方案：於國旅優惠活動期間，旅客憑合作旅宿業者住宿證明，即可至指定糕餅及烘焙業者享有購物折扣、買一送一等優惠。
◾️引客獎勵旅遊方案：配合主題活動期間，結合旅行社規劃專屬主題行程，相關申請方式請至台中觀光旅遊網查詢。
台中觀光旅遊網
📌南投縣
南投旅遊好康月
6月19日至10月31日於獎勵期間內，自然人在南投縣範圍內任一合法店家消費至少 100 元並取得統一發票或收據，即可於「南投旅遊好康月」活動網站登錄發票資訊並參加抽獎。
單一發票或收據金額滿 100 元即可獲得 1 張抽獎券，滿 200 元可獲得 2 張抽獎券，以此類推，惟不同張發票之金額不可累計。
單一發票或收據最高可獲得 500 張抽獎券，即單張發票金額超過 50,000 元亦僅可獲得 500 張抽獎券。但住宿、永續及活動（巧咖節、茶博）加碼抽獎券之張數不受單張發票最高 500 張抽獎券之上限。
📌台南市
一、 平日送住宿－雙重專案：
為鼓勵旅客安排更充裕的深度旅行，合作 36 家旅宿推出即日起至 10 月「平日連住 3 晚、第 3 晚免費」，入住活動合作旅宿，還有機會獲得限量超人氣「卡比胖拉小提燈」
使用方式：至活動網站查詢合作旅宿清單，逕洽旅宿業者表明使用該方案訂房即可。
平日送住宿合作業者清單
二、 住宿抽大獎－星級旅館吃到飽或住到飽：
民眾於即日起至 10 月入住台南合法旅宿，並於 11 月 1 日前至活動網站登錄旅宿發票或收據，即可參加總市值超過100 萬元之抽獎活動（包括家電、自助餐券、農特產品禮盒等精美好禮，還有 5 家「星級旅館吃到飽或住到飽」超值大獎），抽獎序號取得方式如下：
1.單筆發票（或收據）500 元以上，每滿 500 元即可得到 1 組抽獎序號。
2.發票（或收據）日期若為平日（週日至週四，且不含國定假日），可再多得到 1 組抽獎序號。
住宿抽大獎網址
三、旅遊台南 住宿點數：
百萬住宿點數，一點一元，其中 135 萬點為活動起跑開放民眾直接領取，30 萬點供埤塘打卡領取，視活動狀況再加碼。
旅遊台南住宿點數官網
📌嘉義縣
115 年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮
一、 活動時間：115 年 10 月 1 日（星期四）起至 11 月 30 日（星期一）
二、 活動說明：於活動期間至嘉義縣轄內商圈組織及大嘉義觀光工廠協會之活動指定店家單筆消費滿新臺幣（以下同）200 元，即具抽獎資格。
加入「嘉尚好禮 2026 嘉義縣商圈購物節」活動官方 Line@，單筆登錄金額滿 200 元可取得 1 個抽獎序號，單筆登錄金額不設上限，依實際登錄金額計算抽獎序號，登錄消費金額即可參加抽獎。
📌屏東縣
屏東獎勵旅遊行銷推廣計畫
針對國外旅客入境團及國內銀髮旅遊團提供住宿與交通等獎助，鼓勵旅行業者安排屏東深度旅遊行程，相關申請方式請至「再來一屏！」官網查詢。
方案一：全國旅客住宿花蓮第一晚+第二晚最高補助 2000 元，第三晚至第十二晚最高補助 500 元，共計 7000 元（需連續入住同一家旅宿至少兩晚才可補助）。
方案二：花蓮縣民專屬補助加碼補助入住第一晚最高補助 1200 元。
📌台東縣
台東一遊未盡
一、 獎勵期間：自 115 年 9 月 1 日起至本案獎勵金額用罄止。
二、 獎勵對象：本案獎勵對象為符合條件之合法旅宿業者。
三、 獎勵條件：旅客須符合下列條件，始得申請第三晚住宿獎勵：
連續入住 2 晚，其中至少 1 晚須入住臺東縣合法旅宿。完成上述住宿條件後，第 3 晚於臺東縣住宿，可申請第三晚住宿加碼獎勵。
第 3 晚加碼獎勵金額如下：
◾️一般地區：每房加碼 1,200 元。
◾️綠島及蘭嶼地區：每房加碼 1,500 元。
本案獎勵期限不分平日及假日。旅客即使未使用中央政府住宿獎勵，仍可依本案規定申請台東第三晚住宿獎勵。
四、 申請及請款方式：
本案採線上申請、紙本請款方式辦理。
連旅客實際入住並完成住宿折抵後，旅宿業者應於次日起 15 個日曆天內完成線上申請，逾期不予受理。
如申請資料經通知補正，補件期限為 7 日；逾期未完成補件者，依本案規定辦理。
五、 發票及收據開立規定：
旅客使用本案獎助金折抵之金額，不得開立統一編號。
如旅客仍有自行負擔之住宿費用，旅宿業者僅得就旅客實際自付金額，另行開立載有統一編號之發票或收據。
台東一遊未盡官網
📌澎湖縣
1.115 年觀光署平日住宿及生日券獎助活動-縣市加碼活動（澎湖縣）
◾️「走讀媽宮城歷史文化」活動
活動日期：預計自 115 年 10 月 6 日起至 12 月 31 日止辦理，共計 60 場次。
每日下午 2 時 30 分至 5 時辦理 1 場次。
◾️「Like 澎湖 嶼海時光．慢旅行」特色體驗遊程湖西鄉成功社區
社區特色之體驗遊程，例如撈魚栽、窯烤披薩、植物染布。
預計報名時間：115 年 10 月 1 日至 11 月 1 日開放報名，參與對象以非澎湖籍之國內外旅客為主。
活動日期：115 年 11 月 2 日、4 日、6 日、8 日、11 日及 14 日辦理，共計 6 場次，每場次以 35 人為原則。
◾️湖西鄉南寮社區
冬季農村生活體驗活動，結合魚灶海沙炒花生、蒙面包頭巾、石磨米漿、冬至雞母狗捏捏樂、牛屎餅製作等農村常民生
活體驗，以及浮球秘境、古厝群、雞母狗公園、許返古宅小法文物館及老古菜宅文化等社區景點導覽，推廣社區特色文
化。
活動日期：115 年 12 月 1 日至 12 月 26 日辦理，每週二、四、六上午辦理，共計 10 場體驗活動。
◾️白沙鄉員貝社區
「員貝嶼耍廢島社區參訪一日遊」結合自然景觀、海洋生態、傳統漁業、地方餐食、社區人文及食魚教育。
115 年 9 月 4 日、5 日、11 日及 12 日辦理，共計 4 梯次。
◾️湖西鄉湖東社區
「幸福山海味」結合食農教育、聚落文化、地方飲食及農村生活。
活動日期：115 年 10 月 1 日至 10 月 31 日辦理，共計 5 梯次，其中「湖東田園樂（食農教育）」2 梯次及「湖東文化
小旅行」3 梯次，皆安排於下午時段，每梯次約 4 小時。採線上預約報名方式辦理。
2.澎湖好行 3 路線及全縣公車免費搭乘優惠
115 年 10 月 16 日起至 116 年 1 月 31 日止
📌金門縣
凡旅客於金門使用平日住宿或生日券獎助，本縣加碼贈送該名旅客 300ml 霧橋海金門高粱 1 瓶，（不論使用何種獎助，1 人僅限領 1 次，且須年滿 18 歲；數量有限，送完為止）。
例：同住 1 房 1 人使用獎助，得領 1 瓶；同住 1 房 1 人使用平日住宿 1 人使用生日獎助，得各領 1 瓶。
全台14縣市加碼「2026國旅補助」優惠一覽
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縣市
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加碼優惠內容
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台北市
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「說 9 就走！北投夏日住宿抽獎活動」
台北市住宿抽獎活動
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新北市
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115 年上山下海 E 宿新北打卡趣
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桃園市
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桃園 GO
桃園購物節
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新竹市
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住房再加碼
住宿享購物節消費五倍抽
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新竹縣
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竹縣住一晚 加碼贈旅遊金
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台中市
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「週週住臺中，渡假一整年」抽獎活動
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南投縣
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南投旅遊好康月
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台南市
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一、 平日送住宿－雙重專案
二、 住宿抽大獎－星級旅館吃到飽或住到飽
三、旅遊台南 住宿點數
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嘉義縣
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115 年嘉義縣商圈聯合購物節-嘉尚好禮
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屏東縣
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屏東獎勵旅遊行銷推廣計畫
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花蓮縣
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一：全國旅客住宿花蓮
二：花蓮縣民專屬補助加碼
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台東縣
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台東一遊未盡
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澎湖縣
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115 年觀光署平日住宿及生日券獎助活動-縣市加碼活動(澎湖縣)
澎湖好行 3 路線及全縣公車免費搭乘優惠
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金門縣
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加碼贈送霧橋海金門高粱
◾️2026國旅補助申請網站入口（台灣旅宿網）：
國旅補助申請官網系統
◾️申請資格：
本國國民且為個別旅客（散客）適用。
不適用者：團體旅遊（如旅行社安排之團體、企業員工旅遊、校外教學、進香團、里民活動、遊覽車等）；非本國國民。
◾️補助內容：
平日住宿補助2000元（離島2500元）＋生日券1200元，共3200元。
◾️申請時間：
平日住宿補助2000元：8月20日11:00至11月30日
生日券1200元：8月20日11:00至9月8日17:00截止
◾️何時開始：
平日住宿獎助活動：2026年9月1日至11月30日；獎助預算用罄時，觀光署得提前公告停止辦理。
生日券獎助活動：領用自2025年9月10日至12月31日截止。
◾️如何登記：
8月25日（二）起全面開放登記，請備妥身分證或健保卡。
◾️怎麼申請：
1、登錄：於國旅補助申請官網系統上傳身分證或健保卡正面，建立個人資料檔案，填寫姓名、身分證字號、出生年月日、手機號碼。
2、抽獎：參與抽獎生日住宿金的民眾，可於登錄完後等待9月9日上午11:00起，至活動專區的「抽獎登錄結果查詢」確認活動登錄及中獎結果名單（開放今年所有月份壽星登記。每月份均抽出1000名當月壽星）；只申請平日住宿補助的人，登錄完成即可完成建檔。
3、折抵：實際入住時，需出示身分證或健保卡，供旅宿業者核對為本人，才會依規定折抵。
2026國旅補助「生日住宿金」採「事前登錄＋抽籤制」，一次抽出整年1月至12月生日旅客中獎名單；「平日住宿補助」則採取登錄後、於實際入住時核對身分完成折抵，不用抽籤。
「2026國旅補助」5大方案內容
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方案項目
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實施時間
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補助重點
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適用對象
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一、平日住宿補助
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2026年9月1日至11月30日
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最高2000元（離島2500元）
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本國國民、自由行個別旅客（散客）
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二、生日券
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2026年9月10日至12月31日
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1200元（可疊加方案一）
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2026年每月份壽星，登錄＋抽籤制
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三、遊樂園留宿「免費入園優惠」
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2026年9月1日至11月30日
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依住宿折抵金額換算樂園點數，可兌換樂園門票或商品
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平日入住合作旅宿旅客
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四、Taiwan PASS台鐵版雙省方案
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2026年9月1日至12月31日
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交通5折、住宿每晚折抵1500元（擇1）
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大眾運輸旅客
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五、公司員工國旅獎助
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2026年9月1日至12月15日
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每團2萬元，以申請6萬元為限
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本島25人以上、離島10人以上企業團體
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！