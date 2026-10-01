2026年10月新制今（1）日起陸續上路，從上班族婚假、健康幣、公費流感與新冠疫苗，到大型重機停車、小三通行李、營業車牌照稅都有變化，各縣市也推出敬老卡加碼、住宿送苗栗幣等措施。《NOWNEWS今日新聞》整理10月11項重要新制，其中勞工婚假正式從8天增加至14天，符合資格民眾今天起也能接種公費流感、新冠疫苗，年滿18歲完成指定健康任務還能賺「健康幣」，一次帶讀者掌握10月有哪些新規與荷包、生活權益有關。
🟡全國重點新制：婚假、健康幣、公費疫苗
1.婚假8天變14天，新增6天工資政府補助
10月婚假正式增加，根據勞動部最新公告，10月1日起勞工婚假由原本8天延長至14天，而且婚假期間工資照給，其中新增的第9天至第14天共6天工資，由雇主先支付後，再向政府申請全額補助。
10月1日前已經完成結婚登記的勞工，也不一定與新制無緣。依勞動部婚假新制QA，只要原本8天婚假還沒請完，而且仍在可請婚假的期限內，就能適用14天新制；婚假原則上可自結婚登記日前10日起，在登記日起3個月內請完，經雇主同意可延長至1年。
2.「健康幣」健檢、癌篩、打疫苗都能賺
依健康幣官方網站，年滿18歲民眾完成成人預防保健、癌症篩檢、疫苗接種及其他指定健康任務，都能累積健康幣，累積滿1000幣即可兌換，健康幣效期為取得日起2年，12月1日起開放兌換健康商品及服務。其中成人預防保健可獲800幣；接種流感疫苗可拿450幣、新冠疫苗900幣，如果符合資格同時完成「左流右新」，兩者合計可獲1350健康幣。
3.公費流感、新冠疫苗開打
疾管署公費疫苗接種專區，第一階段包括65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、幼兒、高風險慢性病患者、醫事及防疫人員等對象；第二階段則自11月2日起，再開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，符合資格的18歲以上民眾完成接種，也可同步累積健康幣。
🟡10月交通新制一次看！台北大型重機可停收費停車格
4.北市大型重機10月6日起可停收費機車格
紅、黃牌大型重機騎士台北市10月6日零時起，將全市公有路邊「收費機車停車格」開放大型重型機車停放。根據台北市停車管理工程處9月30日最新公告，一般機車採計次收費的路段，大型重機每次收40元；計時路段則每小時20元，當日上限100元；限時機車格首單0元，可停20分鐘，並可付40元延長1次。
5.金門小三通免費託運只剩5公斤
經常搭乘金門小三通的旅客，10月起要特別注意行李重量，交通部航港局先前說明，10月1日起小三通旅客免費託運行李額度，由原本10公斤調降至5公斤；隨身行李仍維持2件、合計17公斤，免費託運與隨身行李合計可攜帶22公斤。如果託運行李超過5公斤，第6至20公斤部分，每公斤加收30元，超過20公斤則依現場載運狀況及相關規定辦理。
6.營業用車牌照稅最晚11月2日前繳
115年營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，財政部賦稅署公告指出，原訂繳納期間為10月1日至10月31日，但因期限末日適逢假日，今年繳納截止日順延至11月2日，營業用車輛使用牌照稅每年分4月及10月上下兩期開徵。車主可透過金融機構、超商、ATM、信用卡、電子支付或地方稅網路申報作業入口網等方式繳納。
7.新竹縣新增7處電動車充電站
新竹縣第二波公有停車場充電站10月1日起上線，共新增7處場域、69支充電槍，其中包括61支慢充、8支快充；連同第一波場域，全縣公有停車場目前共完成23處、152支充電槍。7處新增地點包括嘉豐國小地下停車場、新竹縣政府停車場、光明商圈地下停車場、北興停車場、勝利八街停車場、寶山國中地下停車場及尖石鄉公所。
🟡10月新制地方福利加碼！苗栗幣500元紅包、中台灣集點抽住宿
8.新竹市敬老、愛心卡每月提高至1200點
新竹市10月起提高敬老卡及愛心卡福利，每月社福點數從原本800點增加至1200點，不需要重新換卡即可直接使用新額度。另外，長輩常使用的農會及藥局，每月可使用點數上限也從原本200點提高至300點。
9.台中敬老愛心卡搭計程車每趟最高折100元
根據台中市政府公告敬老愛心卡搭計程車補助10月加碼，10月1日起使用敬老愛心卡搭乘合作計程車，每趟車資最高折抵金額由原本85元提高至100元，適用持有台中市敬老愛心卡的長者與身心障礙者。
10.住苗栗送500元「苗栗幣」限量2萬組
苗栗縣政府公告指出，配合交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」，苗栗縣自10月1日至12月31日加碼發放500元「苗栗幣」，限量2萬組。符合中央平日住宿獎助資格、入住苗栗合作合法旅宿的旅客，可依活動規定領取500元苗栗幣。如果入住旅宿本身也是苗栗幣特約店家，可直接拿來折抵房價，也能留到縣內合作的餐飲、伴手禮、零售及觀光體驗店家使用。
11.中台灣8縣市集章，集滿6章可抽住宿券
10月還有跨縣市觀光加碼。新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市共同推出「一起旅行8！中臺灣集章趣」，活動自10月1日至11月30日登場。台中市觀光旅遊網活動資訊指出旅客索取「中臺灣集章護照」後，可前往8縣市指定景點集章；集滿3個縣市景點章可兌換各縣市特色小禮，集滿6章則可換活動限定紀念品，並取得「旅遊達人抽獎券」參加抽獎。
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1.婚假8天變14天，新增6天工資政府補助
10月婚假正式增加，根據勞動部最新公告，10月1日起勞工婚假由原本8天延長至14天，而且婚假期間工資照給，其中新增的第9天至第14天共6天工資，由雇主先支付後，再向政府申請全額補助。
10月1日前已經完成結婚登記的勞工，也不一定與新制無緣。依勞動部婚假新制QA，只要原本8天婚假還沒請完，而且仍在可請婚假的期限內，就能適用14天新制；婚假原則上可自結婚登記日前10日起，在登記日起3個月內請完，經雇主同意可延長至1年。
依健康幣官方網站，年滿18歲民眾完成成人預防保健、癌症篩檢、疫苗接種及其他指定健康任務，都能累積健康幣，累積滿1000幣即可兌換，健康幣效期為取得日起2年，12月1日起開放兌換健康商品及服務。其中成人預防保健可獲800幣；接種流感疫苗可拿450幣、新冠疫苗900幣，如果符合資格同時完成「左流右新」，兩者合計可獲1350健康幣。
疾管署公費疫苗接種專區，第一階段包括65歲以上長者、55至64歲原住民、孕婦、幼兒、高風險慢性病患者、醫事及防疫人員等對象；第二階段則自11月2日起，再開放50至64歲無高風險慢性病成人接種，符合資格的18歲以上民眾完成接種，也可同步累積健康幣。
🟡10月交通新制一次看！台北大型重機可停收費停車格
4.北市大型重機10月6日起可停收費機車格
紅、黃牌大型重機騎士台北市10月6日零時起，將全市公有路邊「收費機車停車格」開放大型重型機車停放。根據台北市停車管理工程處9月30日最新公告，一般機車採計次收費的路段，大型重機每次收40元；計時路段則每小時20元，當日上限100元；限時機車格首單0元，可停20分鐘，並可付40元延長1次。
經常搭乘金門小三通的旅客，10月起要特別注意行李重量，交通部航港局先前說明，10月1日起小三通旅客免費託運行李額度，由原本10公斤調降至5公斤；隨身行李仍維持2件、合計17公斤，免費託運與隨身行李合計可攜帶22公斤。如果託運行李超過5公斤，第6至20公斤部分，每公斤加收30元，超過20公斤則依現場載運狀況及相關規定辦理。
6.營業用車牌照稅最晚11月2日前繳
115年營業用車輛下期使用牌照稅10月1日開徵，財政部賦稅署公告指出，原訂繳納期間為10月1日至10月31日，但因期限末日適逢假日，今年繳納截止日順延至11月2日，營業用車輛使用牌照稅每年分4月及10月上下兩期開徵。車主可透過金融機構、超商、ATM、信用卡、電子支付或地方稅網路申報作業入口網等方式繳納。
7.新竹縣新增7處電動車充電站
新竹縣第二波公有停車場充電站10月1日起上線，共新增7處場域、69支充電槍，其中包括61支慢充、8支快充；連同第一波場域，全縣公有停車場目前共完成23處、152支充電槍。7處新增地點包括嘉豐國小地下停車場、新竹縣政府停車場、光明商圈地下停車場、北興停車場、勝利八街停車場、寶山國中地下停車場及尖石鄉公所。
8.新竹市敬老、愛心卡每月提高至1200點
新竹市10月起提高敬老卡及愛心卡福利，每月社福點數從原本800點增加至1200點，不需要重新換卡即可直接使用新額度。另外，長輩常使用的農會及藥局，每月可使用點數上限也從原本200點提高至300點。
9.台中敬老愛心卡搭計程車每趟最高折100元
根據台中市政府公告敬老愛心卡搭計程車補助10月加碼，10月1日起使用敬老愛心卡搭乘合作計程車，每趟車資最高折抵金額由原本85元提高至100元，適用持有台中市敬老愛心卡的長者與身心障礙者。
10.住苗栗送500元「苗栗幣」限量2萬組
苗栗縣政府公告指出，配合交通部觀光署「國旅平日住宿獎助」，苗栗縣自10月1日至12月31日加碼發放500元「苗栗幣」，限量2萬組。符合中央平日住宿獎助資格、入住苗栗合作合法旅宿的旅客，可依活動規定領取500元苗栗幣。如果入住旅宿本身也是苗栗幣特約店家，可直接拿來折抵房價，也能留到縣內合作的餐飲、伴手禮、零售及觀光體驗店家使用。
11.中台灣8縣市集章，集滿6章可抽住宿券
10月還有跨縣市觀光加碼。新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣及嘉義市共同推出「一起旅行8！中臺灣集章趣」，活動自10月1日至11月30日登場。台中市觀光旅遊網活動資訊指出旅客索取「中臺灣集章護照」後，可前往8縣市指定景點集章；集滿3個縣市景點章可兌換各縣市特色小禮，集滿6章則可換活動限定紀念品，並取得「旅遊達人抽獎券」參加抽獎。