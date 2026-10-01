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阿聯廉航杜拜航空（flydubai）30日發生劫機未遂事件。一架原定從杜拜飛往特拉維夫的班機，在約旦上空突然偏離航線並急速下墜，所幸乘客哈雲（Yaniv Hayun）闖入駕駛艙，以鎖喉方式制伏攻擊者，並在關鍵時刻拉動操縱桿，成功化解危機。他事後受訪時表示，從節目「空中浩劫」學到的知識派上了用場。這架波音737 Max 8原定從杜拜飛往特拉維夫，卻在約旦上空突然偏離航線，2分鐘內急速下墜逾5200公尺。據報導，原因是副機師持刀攻擊正機師，並破壞儀器，試圖讓飛機墜毀。據BBC報導，哈雲事後獲以色列總理納坦雅胡親自接見，現身時身穿沾滿血跡的上衣。他回憶，飛機急墜當下，他立刻意識到情況不對，「有人在尖叫，燈光熄滅了。」哈雲與其他乘客試圖闖進駕駛艙，但被刺傷的正機師太靠近艙門，導致艙門難以開啟。所幸正機師在倒下前，用盡力氣打開艙門，眾人才得以衝入。哈雲進入駕駛艙後，看見正機師倒地，攻擊者則站在兩個座位之間的儀器前，試圖摧毀儀器，讓飛機無法運作。他立即抓住對方並鎖喉，將其拖出駕駛艙，隨後呼叫其他乘客合力壓制。另一名乘客梅尼斯（Zvika Meness）向以色列公共媒體Kan透露，他與另外2人用攻擊者自己攜帶的束帶與耳機，將其五花大綁。制伏攻擊者後，哈雲立刻衝回駕駛艙，開始拉動操縱桿。納坦雅胡問他是否知道自己在做什麼，他答道：「我有在看『空中浩劫』（Air Crash Investigation），總理先生。」「空中浩劫」是以真實航空事故為題材的紀錄片節目，透過模擬演出重現空難經過，並結合當事人訪談、通訊錄音及調查報告，解析事故成因。哈雲表示，飛機隨後恢復平穩飛行，另2名待命機師也從客艙來到前艙接手，班機緊急轉降沙烏地阿拉伯西北部的塔布克機場（Tabuk airport）。乘客最終改搭其他班機抵達特拉維夫本古里安機場（Ben Gurion airport），現場有大批以色列民眾揮舞國旗、載歌載舞迎接。印度駐沙烏地大使館表示，印度籍正機師瑪奇哈爾（Smit Machchhar）送醫後傷勢穩定，攻擊者已被沙烏地當局逮捕偵訊。納坦雅胡盛讚哈雲是「大英雄」、「雄獅」，並稱瑪奇哈爾為擁有非凡勇氣的「真正的英雄」。以色列國防部長卡茨（Israel Katz）將此事件定性為「聖戰恐怖攻擊未遂」，但官方尚未公布犯案動機。美國總統川普也表示已與納坦雅胡通話，認為攻擊者「很可能是恐怖分子」。