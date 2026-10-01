「歐德傢俱」再傳捷報！設計師葉念慈憑藉卓越的設計思維，以作品《光韻成境Aura Form》一舉拿下全球設計界矚目的法國設計獎(French Design Awards)金獎殊榮，不僅將台灣在地的人文地景推向國際舞台，更展現歐德傢俱在綠建材運用與空間美學上的頂尖實力。
設計師以在地獨特的「埤塘地景」為靈感起點。面對鄉村悠然與都會機能交織的環境，設計團隊善用雙面採光優勢，打破傳統單一電視牆軸線，透過開放式客餐廳與大面窗景，將自然光影與四季風光無縫引入室內，形塑出如水面般靜靜倒映光影、視覺延展且充滿流動感的生活場域。
針對三代同堂的居住需求與原始格局的畸零瑕疵，展現極佳的格局調控能力。將正對大門的畸零角落轉化為通透書房兼儲物區，地坪以優雅花磚劃分落塵區，搭配木質鞋櫃與石紋大板磚，堆疊視覺層次；窗邊突兀的大柱以溫潤木質包覆並搭配壁燈，將原本的空間壓迫完美轉化為端景；主臥橫梁則修飾為圓弧造型，流暢銜接窗簾盒，營造沉靜溫雅的睡眠氛圍；全案採用環保無毒綠建材，並巧妙運用隱藏門設計，將次臥衛浴入口隱於連續的木質線板立面中，兼顧洗鍊視覺與大容量收納機能。
設計師表示「好的設計不只是美感的堆砌，更是對居住者生活習慣與在地環境的深刻回應」。在簡約內斂的基調中，巧妙融合美式線板、茶鏡、金屬飾條與石紋大板磚，並融入屋主珍藏的燈具點綴，完美平衡了三代同堂所需的獨立性與互動感。本次榮獲得獎肯定，再次證明歐德傢俱在空間規劃與環保綠建材應用的領航地位，未來歐德團隊也將持續以人為本，為更多家庭打造兼具國際美學與健康安全的理想居所。
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