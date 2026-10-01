衛福部國健署「健康幣」活動今（1）日正式開跑！只要年滿18歲，完成健檢、癌症篩檢、打疫苗等指定的健康任務，就能夠輕鬆累積健康幣，未來從12月1日起可以到合作通路兌換健康商品、電子票券等。《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理一份健康幣懶人包，包括什麼是健康幣、誰可以領取、領取條件規則、怎麼綁定、健康幣兌換通路、賺點攻略等，讓讀者一文看懂。
▪️本文重點摘要
📍什麼是健康幣？
📍誰可以領健康幣？
📍怎麼累積健康幣？
📍健康幣領取APP綁定步驟教學
📍健康幣可以用在哪？
📍健康幣常見QA
什麼是健康幣？
健康幣是衛福部國健署推出的健康行為回饋點數，鼓勵年滿18歲的民眾主動做健檢、癌篩與打疫苗。
誰可以領取健康幣？需要報名嗎？
年滿18歲並且持有台灣健保卡就可以！不需要另外報名，只要完成身分驗證，並透過下載「Health GO」App就能開始參加集點。
怎麼累積健康幣？
健康幣主要透過下載中央健康保險署的「全民健保行動快易通」App，再登入「健康存摺」的「健康幣專區」累積幣，首波有三種方式可以賺幣：
一、新手見面禮包：首次利用健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表可再獲得100幣。
二、健檢篩檢大補帖：依照個人符合資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲得800幣；公費癌症篩檢部分，乳癌篩檢1000幣、大腸癌篩檢900幣（大腸鏡檢查則為1350幣）、子宮頸癌篩檢900幣、口腔癌篩檢1000幣、肺癌篩檢1000幣等。
三、接種疫苗加值金：接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。
健康幣領取APP綁定步驟教學
步驟一：使用手機或平板在Google play及App store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」下載「全民健保行動快易通 | 健康存摺App」，完成安裝後開啟程式。
步驟二：初次使用「全民健保行動快易通 | 健康存摺App」時需先進行認證，最簡單直接使用「個人電話號碼認證」，並填寫健保卡末四碼、身分證字號等基本資料即可完成認證。
步驟三：使用手機或平板在Google play及App store搜尋「Health GO」下載App，並且註冊帳號。
步驟四：兩邊都完成之後，不管哪個App點選都可以跳轉到另一個App，就會完成綁定，到時候要換東西都是使用「Health GO」這個App，綁定後就可以開始累點啦！
健康幣可以用在哪？何時可以用？
健康幣從12月1日起可以到合作通路兌換健康商品、電子票券等，目前第一波釋出的通路有超商、量販業；醫療機構、運動場館、社區藥局或者壽險業者等，詳細內容還有待國健署公布。
健康幣常見QA
Q：公司安排的健檢也可以集點嗎？
A：如果是公司安排的公費成人預防保健、B/C肝炎或癌篩，只要醫療院所有記錄按照規定回傳，就可以獲得健康幣，不過如果是公司或個人自費去檢查，不符合拿幣資格。
Q：自己花錢去打疫苗可以集點嗎？
A：算！今年10月起「自費」接種流感疫苗、新冠疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，只要施打的院所將紀錄上傳到全國預防性接種資訊管理系統，一樣可以獲得健康幣。
Q：健康幣只有500點可以換東西嗎？
A：不行，健康幣必須累積滿1000幣才可以開始兌換喔！
Q：健康幣可以轉贈給親朋好友嗎？
A：不可以，健康幣的效期為2年，而且僅限本人使用。
Q：健康幣1點可以折抵多少？
A：健康幣1點就等於1元，每次折抵是以10元為單位，不過各個項目折抵上限不同，例如自費健檢最高折抵500元、自費麻醉折抵300元、自費疫苗最高折抵100元，未來詳細資料還有待國健署公告。
國民健康署署長沈靜芬表示，依年齡、性別及危險因子不同，預估前兩年每人可賺3700幣至13150幣不等，女性因癌症篩檢項目多，最高累積上限較高。
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📍什麼是健康幣？
📍誰可以領健康幣？
📍怎麼累積健康幣？
📍健康幣領取APP綁定步驟教學
📍健康幣可以用在哪？
📍健康幣常見QA
什麼是健康幣？
健康幣是衛福部國健署推出的健康行為回饋點數，鼓勵年滿18歲的民眾主動做健檢、癌篩與打疫苗。
誰可以領取健康幣？需要報名嗎？
年滿18歲並且持有台灣健保卡就可以！不需要另外報名，只要完成身分驗證，並透過下載「Health GO」App就能開始參加集點。
健康幣主要透過下載中央健康保險署的「全民健保行動快易通」App，再登入「健康存摺」的「健康幣專區」累積幣，首波有三種方式可以賺幣：
一、新手見面禮包：首次利用健康存摺登入健康幣專區，可獲得200幣；完成生活型態評估量表可再獲得100幣。
二、健檢篩檢大補帖：依照個人符合資格完成成人預防保健或B、C型肝炎篩檢，各可獲得800幣；公費癌症篩檢部分，乳癌篩檢1000幣、大腸癌篩檢900幣（大腸鏡檢查則為1350幣）、子宮頸癌篩檢900幣、口腔癌篩檢1000幣、肺癌篩檢1000幣等。
三、接種疫苗加值金：接種流感疫苗可獲得450幣、新冠疫苗900幣、肺炎鏈球菌疫苗600幣。
步驟一：使用手機或平板在Google play及App store搜尋「健保快易通」、「健康存摺」下載「全民健保行動快易通 | 健康存摺App」，完成安裝後開啟程式。
步驟二：初次使用「全民健保行動快易通 | 健康存摺App」時需先進行認證，最簡單直接使用「個人電話號碼認證」，並填寫健保卡末四碼、身分證字號等基本資料即可完成認證。
步驟三：使用手機或平板在Google play及App store搜尋「Health GO」下載App，並且註冊帳號。
步驟四：兩邊都完成之後，不管哪個App點選都可以跳轉到另一個App，就會完成綁定，到時候要換東西都是使用「Health GO」這個App，綁定後就可以開始累點啦！
健康幣從12月1日起可以到合作通路兌換健康商品、電子票券等，目前第一波釋出的通路有超商、量販業；醫療機構、運動場館、社區藥局或者壽險業者等，詳細內容還有待國健署公布。
Q：公司安排的健檢也可以集點嗎？
A：如果是公司安排的公費成人預防保健、B/C肝炎或癌篩，只要醫療院所有記錄按照規定回傳，就可以獲得健康幣，不過如果是公司或個人自費去檢查，不符合拿幣資格。
Q：自己花錢去打疫苗可以集點嗎？
A：算！今年10月起「自費」接種流感疫苗、新冠疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，只要施打的院所將紀錄上傳到全國預防性接種資訊管理系統，一樣可以獲得健康幣。
Q：健康幣只有500點可以換東西嗎？
A：不行，健康幣必須累積滿1000幣才可以開始兌換喔！
Q：健康幣可以轉贈給親朋好友嗎？
A：不可以，健康幣的效期為2年，而且僅限本人使用。
Q：健康幣1點可以折抵多少？
A：健康幣1點就等於1元，每次折抵是以10元為單位，不過各個項目折抵上限不同，例如自費健檢最高折抵500元、自費麻醉折抵300元、自費疫苗最高折抵100元，未來詳細資料還有待國健署公告。
國民健康署署長沈靜芬表示，依年齡、性別及危險因子不同，預估前兩年每人可賺3700幣至13150幣不等，女性因癌症篩檢項目多，最高累積上限較高。