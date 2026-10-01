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▲國民年金生育給付今起陸續撥款，每胎發放10萬元補助，設有5年請領期限。（示意圖／取自photoAC）

十月準備領錢！勞動部勞工保險局 10 月發錢行事曆出爐，自今（1）日起至 30 日止，預定將陸續發放 20 筆給付與補助。首波由國保生育給付於今天打頭陣，單胎可領 10 萬現金；緊接著還有老農津貼、勞保年金與國保年金等接力撥款，符合資格的民眾記得刷存摺確認！10 月 1 日：國民年金保險生育給付10 月 8 日：國民年金保險生育給付10 月 15 日：國民年金保險生育給付、國民年金保險喪葬給付10 月 20 日：農民月退休儲金、老農津貼10 月 22 日：國民年金保險生育給付10 月 23 日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付10 月 29 日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付10 月 30 日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金今天首發入帳的國保生育給付揭開本月發錢序幕，且幾乎週週撥款。自 2026 年元旦起實施生育給付新制，補助金額一律調升為單胎 10 萬元；勞保局特別提醒，生育給付設有 5 年請領時效，符合資格者務必於期限內提出申請，避免自身權益受損。此外，月中 10 月 20 日將發放「農民月退休儲金」與「老農津貼」，10 月 23 日則接續發放國保老年基本保證年金與原住民給付。10 月下旬為款項發放高峰期，10 月 29 日預定發放「勞保年金給付」、「災保年金給付」、「災保失能照護補助」、「勞退月退休金（首發案）」及「國保生育給付」等 5 筆款項；其中勞保年金平均每人每月可領取接近 1.9 萬元。10 月 30 日壓軸日更有 6 項給付集中撥款，包含產檢假與陪產檢薪資補助、國保老年年金等。符合資格者可於預定入帳當天至 ATM 刷存摺確認，實際金額仍以勞保局最終核定為準。