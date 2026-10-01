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Fed態度偏鷹 市場對科技股評價有疑慮

勞動基金上月才因7月股災，回吐近2500億獲利，這次一口氣補齊！勞動部勞動基金運用局今（1）日公布8月勞動基金績效，8月單月大賺3,666.7億元，截至8月底，整體勞動基金規模為9兆1,092億元，收益數為2兆3,227億元，收益率為29.45％，收益數及收益率均創新高。台股7月重挫，致勞動基金7月單月虧損2,463.7億元，累計今年截至7月底止，整體勞動基金收益數為1兆9,560億元，滑落至2兆元以下，累計收益率25.03％。但僅一個月，勞動基金就以單月大賺3,666.7億元填補先前虧損。勞金局表示，回顧8月市場表現，全球金融市場持續處於高度不確定環境，中東地緣政治風險延續，能源價格居高不下，儘管企業財報表現及AI投資需求支撐全球股市反彈。但月底美國聯準會（Fed）會議釋出偏鷹訊號，市場對升息預期升溫，風險性資產波動加劇。臺股方面，歷經7月劇烈修正後，8月在半導體及AI相關族群帶動下回升，惟期間仍多次出現大幅震盪，顯見市場對科技股評價、通膨及國際政經情勢仍存疑慮。今年以來金融市場震盪劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金及國保基金近10年平均收益率分別為12.14％及12.18％，近5年平均收益率分別為15.55％及15.23％，投資績效亮眼。