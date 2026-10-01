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蘋果 iPhone 18 Pro 才剛開賣，另一場新品發表會即將登場。據《彭博社》爆料，蘋果規劃在10月13日舉辦新品發表活動，預計聚焦3大重點產品，全面搶攻智慧家庭市場。本次活動的壓軸焦點，是傳聞已久的全新智慧螢幕，據傳可能命名為「HomePad」。這款設備結合HomePod的半球形喇叭底座與iPad螢幕，《彭博社》形容其外型會讓人聯想起2002年發表的經典iMac G4電腦。用戶可透過新一代AI Siri與HomePad進行語音互動，還能在6吋螢幕上即時查看客製化通知、天氣與行事曆等居家資訊，概念類似Google Nest Hub等智慧螢幕。據了解，設備也配有FaceTime鏡頭，可進行視訊通話。此外，Apple TV與HomePod mini預計也將同步迎來硬體升級，主要是換上全新處理器晶片，以全面支援具備Apple Intelligence能力的AI Siri，進一步將蘋果的AI生態拓展至客廳與家庭場域。外觀方面預計維持現有設計，僅傳出HomePod mini將推出全新配色。為了讓AI Siri能夠操控各種智慧家電，蘋果據傳計畫擴大HomeKit平台，鼓勵更多品牌加入，甚至與第三方品牌合作，開發專為Siri設計的新家電。《彭博社》進一步透露，蘋果目前仍在研發大尺寸HomePod音箱，以及專注於居家安全與隱私防護的智慧攝影機和感測器。針對未來的智慧螢幕產品線，蘋果甚至正嘗試結合機械手臂技術，期望創造更多智慧居家互動的應用可能。