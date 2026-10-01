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陳水扁出招神酸：Encore怎麼念都是「安空」啊

2026九合一大選倒數，首都之戰早已打得火熱，台北市長蔣萬安近日正式成立競選辦公室，並以「台北安可」作為主題，首支競選影片更融入棒球元素，展現拚連任的氣勢。不過，這句「台北安可」卻意外成為前總統陳水扁發揮諧音梗的題材。蔣萬安競選團隊表示，「台北安可」取「安」與「可」的雙關意涵，延伸自市政建設與市民生活等議題，主視覺則以藍、黃色系為主。競選團隊共有5名幹部，平均年齡約30歲，成員皆為8年級生，盼以年輕團隊為蔣萬安連任之路增添活力。然而，蔣萬安過去曾被網友揶揄為「空安」，如今競選口號出現「安可」，也讓陳水扁抓到機會，他在相關競選影片下方留言酸道：「奇怪，可能阿扁英文不好，Encore怎麼念都是『安空』啊？」短短一句話，立刻引發網友熱烈討論。不少網友看完紛紛笑翻，留言表示「英文姓名要倒過來唸，中文…是…空安？」、「阿扁就是很有梗」、「阿扁不只英文好，邏輯更好」、「戰神就是戰神」、「吐槽第一名，還得是阿扁總統啊」，還有人提及「勿忘台北新象大洲情」。事實上，陳水扁過去就曾多次以諧音梗攻擊政治對手，1994年台北市長選舉期間，國民黨候選人黃大洲提出「台北新象大洲情」競選口號，陳水扁便以台語諧音酸成「台北親像大蟾蜍」，成為當年選戰中的經典橋段。