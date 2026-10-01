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▲主成分為益生菌的「活化勝」產品，因誇大宣稱產品，今年裁罰402萬。（圖／食藥署提供）

江守山「活化勝」產品違規廣告挨罰 醫師移付懲戒

電視上播放許多產品廣告，但根據食藥署監控，由腎臟科醫師江守山代言的「活化勝」產品在電視等媒體高頻率刊播「違規廣告」，誇大宣稱療效，容易使民眾誤信食品具有治療疾病效果。食藥署聯合地方衛生局依違反食安法，今年裁罰402萬。食藥署企劃及科技管理組組長鄭維智表示，近期查獲「活化勝」產品及其代言人「江守山」醫師於電視等媒體高頻率刊播違規廣告，傳遞產品的神奇效果，及以醫師形象誇大宣稱產品具有「逆轉腎病」等醫療效能，容易使消費者誤信食品具有治療疾病效果，甚至可能造成民眾延誤就醫。鄭維智提到，因已涉嫌嚴重違反食品安全衛生管理法第28條有關食品廣告不得不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能規定；而「活化勝」相關違規廣告，在113年度經嘉義市及雲林縣衛生局查處，累計裁罰新台幣308萬元、114年度再由嘉義縣衛生局裁罰180萬元，至115年度，該產品仍持續刊播涉及違規宣稱廣告，4個頻道已7次違規，移請衛生局處辦，今年裁罰402萬；累計罰890萬。鄭維智指出，先前函請電視公會等督導所屬頻道下架違規廣告，「近期應該較沒有看到這支廣告」，針對江守山的部分因其戶籍所在地為台北市，移請台北市處理。食藥署將持續督促地方衛生機關，對於「活化勝」產品廣告及其代言人「江守山」醫師，就違規情節加重處分。醫事人員為產品代言，但宣傳內容時若沒有經過科學研究實證，或假借未發表的研究報告代言、背書或影射其具有醫療、健康的療效功效等，鄭維智說，依據相關處理原則，可就《醫師法》第25條第5款「業務不正當行為」移付懲戒至於懲戒方式包含警告、限制執業範圍或廢止執業證書、廢止醫師證書等，依據情節而定。食藥署呼籲，電視及各類傳播媒體業者刊播食品廣告時，應善盡媒體社會責任，落實廣告內容自律審查，勿刊播涉及不實、誇張、易生誤解或宣稱醫療效能之食品廣告，致民眾延誤就醫。