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▲謝和弦跟華研結算版權費，表示以後停止授權〈終極一班〉歌詞（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

▲汪東城最近在中國接了許多商演，頻頻把〈終極一班〉拿出來唱。（圖／翻攝自微博＠汪東城工作室）

歌手謝和弦（R-chord）先前才為〈夠愛〉版權問題，與共同創作者陳德修（脩）對簿公堂，如今他再度開槍，宣布由他作詞的歌曲《終極一班》同名片頭〈終極一班〉，不再授權給華研音樂使用歌詞部分，等於「汪東城以後都不能唱」，但他同意讓原唱TANK成為例外，此事火速引發討論。謝和弦今日清晨4點就在臉書發文，宣布：「這主要是因為汪東城最近在許多中國演唱會上，公開演唱〈終極一班〉，讓本就反共的謝和弦很不爽，才決定取消歌詞授權。而〈終極一班〉作曲人為男星TANK，他也是原唱，因此謝和弦老婆陳緗妮在底下留言：「」謝和弦見狀也火速回應老婆「好」，同意TANK可以是例外。這讓粉絲看了全笑翻，直呼謝和弦某種程度上還是蠻聽勸的：「這次我支持你」、「哈哈哈很愛妻，有聽老婆的話」、「應該就在台灣不能用而已，他們唱對岸的，會不會根本不在乎版權」、「扣哥真的帥氣的不得了」。至於謝和弦為何要說「謝謝陳德修」，主要是因為謝和弦2020年推出自己重錄版的〈夠愛2.0〉，遭原曲創作者陳德修提告侵害著作權，被法院判賠新台幣39萬元。謝和弦對此感到相當不滿，因為他認為當初創作〈夠愛〉時他也有出力寫詞，對於陳德修計較的行為，他也決定硬起來反擊，禁止〈夠愛〉歌詞授權，並自己又重新找人寫曲，再把歌詞唱一遍，推出新版〈夠愛〉。也因此，站在謝和弦的角度來看，這場風暴是陳德修先挑起的，他才會說如今汪東城不能唱，要「謝謝陳德修」。