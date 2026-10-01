我是廣告 請繼續往下閱讀

▲沈伯洋召開「競總開箱暨洋流號記者會」，其主視覺使用AI照火速下架。（圖／記者葉政勳攝，2026.09.30）

民進黨台北市長參選人沈伯洋將在10月4日舉行競選總部成立大會，民眾黨松信議員參選人許甫指出，收到一份來自民進黨北市黨部的傳真，除了要求黨公職動員並廣邀支持者參加外，還有「配額」，立委、議員每人責任額100人、里長每人也要動員20人，總計要動員5300人。對此，沈伯洋今（1）日回應，民進黨支持者還有人不認識他，希望大家10月4日能夠踴躍前來，「怕沒有人」。副總統蕭美琴、沈伯洋今上午出席「第七屆台北國際照顧博覽會(Cares Expo Taipei 2026)開幕典禮暨城市照顧典範獎頒獎」。沈伯洋於會前受訪時表示，競總成立，基本上都會希望議員等黨公職通知黨員，而根據民調數字，民進黨的支持者也還有人不認識他，所以團隊一直有舉辦黨員相關活動。沈伯洋笑稱，競總成立也希望黨員，及黨員再介紹他們的朋友過來，希望大家10月4日能多多踴躍前來，「怕沒有人」。另外，在沈伯洋昨宣布啟動「大洋流計畫」，「洋流號」將車掃到台北市六個選區宣講，不過，卻被網友質疑，主視覺疑似使用AI創作，沈伯洋事後道歉，火速下架，坦言團隊有繪師，繪製過程也使用了AI輔助，能用到什麼程度值得討論，「但我們決定不再用這張圖」。媒體詢問，網路目前有許多網友開始畫畫、加入行列，後續是否採用大家繪畫做設計？沈伯洋回應，很感謝站出來的繪師，就像他昨天講的，他們本來請的繪師，在畫的過程當中，有使用AI的輔助，「不會說AI輔助一定不行，但比例要怎麼拿捏，確實是非常的重要」，因此他才在第一時間說，不要再使用這張圖；他提到，台灣真的有非常多的創作者，昨天也看到這些創作者都在Threads上發布作品，接下來應該也想來問大家可否授權，看如何集合大家創意。至於未來團隊在使用AI輔助上，是否有相關準則？沈伯洋坦言，這個比較難講，因為現在選舉期間已經變得非常的短，任何只要是還沒有定案的，基本上就不去使用它，在AI使用上，如論文寫作、繪畫等都有不同的使用，也該有不同規範，經過討論後，看大家認為能接受的條件為何，這是一個長時間、滾動式的修正過程，希望他未來入主市府後，北市能引導這些規範，「這些規範要集合大家在一起討論，並不是一件容易的事，但是在政治上，反而對我們來講，是我們可以做的事」。