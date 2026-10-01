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晶晶體到甘蔗之亂 吳靜怡：蔣萬安最大危機是「形象迷失」

吳靜怡：最危險是沒人在討論你真正想賣的東西

台北市長蔣萬安競選連任後，包括晶晶體到甘蔗之亂人設崩壞，對此政經評論員吳靜怡表示，蔣萬安最大危機不是民調，而是「形象迷失」，從晶晶體到甘蔗之亂，當選戰被迷因帶著走，沈伯洋卻在建立自己的政治主場。這樣的現象已經維持超過2個月，而政治行銷最危險的時刻，不是沒有人討論你，「而是大家都在討論你，卻沒有人在討論你真正想賣的東西」。吳靜怡說，蔣萬安最大危機不是民調，而是「形象迷失」，從晶晶體到甘蔗之亂，當選戰被迷因帶著走，沈伯洋卻在建立自己的政治主場，一根甘蔗變成新聞，真正值得看的不是甘蔗，而是蔣萬安正在失去「品牌定義權」，從行銷學來看，政治人物其實就是一個品牌，最怕的不是負面聲量，而是消費者想到你時，第一個聯想已經不是你想傳遞的核心價值。吳靜怡表示，蔣萬安原本的品牌標籤很清楚，年輕、留美、律師、菁英、國際化，但從「晶晶體」到「甘蔗之亂」，社群討論逐漸把焦點從市政治理，轉向說話方式、臨場反應與各種生活化細節，當迷因的辨識度高過政策，政治品牌就開始失焦，社群時代尤其殘酷，演算法不獎勵完整論述，而獎勵反差、尷尬、衝突與可剪輯性，一段10秒鐘影片，可能比10分鐘政策說明更容易被記住，這就是蔣萬安目前最大的傳播風險，聲量還在，而且不斷外溢！而品牌主導權也同步正在外移。吳靜怡說，相較之下，沈伯洋目前採取的是另一種行銷方式，不是只追逐單一新聞事件，而是持續把市場、夜市、城市治理、文化、交通等行程，收束進固定的「洋流」敘事中，這在品牌策略上叫做「一致性」。吳靜怡表示，政策可以被質疑，主張也可以被檢驗，但只要所有事件都反覆指向同一套人物定位，受眾就比較容易形成記憶，所以兩人的差異，不只是誰比較會跑行程，而是誰在做「品牌經營」。吳靜怡指出，蔣萬安目前比較像被社群事件牽著走，不斷回應別人替他設定的題目；沈伯洋則試圖自己設定題目、建立自己的內容主場。這樣的現象已經維持超過兩個月了，政治行銷最危險的時刻，不是沒有人討論你，而是大家都在討論你，卻沒有人在討論你真正想賣的東西，這才是蔣萬安從晶晶體到甘蔗之亂，「真正值得注意的『形象迷失』」。