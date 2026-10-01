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憑餐廳發票兌換A5和牛 玩骰子拼全單免費

▲「森森燒肉」再度推出感謝祭新活動。（圖／森森燒肉提供）

花1500元辦「森鑽卡」 享平日一份套餐68折、假日88折

▲「森森燒肉」也提到，即日起推出門店限定極上全牛套餐。（圖／森森燒肉提供）

韓國首爾三大排隊燒肉「囕盈豚」登台！40年燒肉連許光漢都被圈粉

▲韓國首爾三大排隊燒肉「囕盈豚」來了。（圖／記者蕭涵云攝）

全台連鎖燒肉品牌「森森燒肉」宣布，即日起推出「感謝祭第五彈」活動，憑任何餐廳發票到店就可免費送千元A5和牛蕾絲厚燒，加碼幸運骰子樂活動，將有機會獲得「整單免費」的超狂優惠。森森燒肉也提到，即日起推出專為肉食老饕打造的「極上全牛套餐」，雙人價3580元；而森森燒肉一向被網友們封為「被燒肉耽誤的甜點店」，也迎來鮮果特調與法式甜點新品，更推出平日套餐68折的尊榮「森鑽卡」。「森森燒肉」強調，此次「感謝祭第五彈」活動規則要提前訂位並主動告知參與活動，憑任一張不限時間、紙本或載具皆可「餐廳類型」的發票，即可免費兌換一份單點品項，森森燒肉解釋，從百元單品到價值 1168元的「A5和牛蕾絲厚燒」皆可免費兌換。另外，內用點選指定套餐，更能直接現場玩「333幸運骰」試手氣，最大獎「當次用餐全單免費」與「一年份森鑽卡」資格。其中全新專屬「森鑽卡」亦可以1500元購買會籍，「馬上」享有平日一份套餐68折、假日一份套餐88折優惠，森鑽卡天天皆可使用(每日上限2次，採較高價者折扣，服務費不打折，活動詳情以門店公告為準)「森森燒肉」也提到，即日起推出門店限定極上全牛套餐(雙人3580元/ 三人5380元)，一次品味日、美、澳世界名牛，嚴選肉品包含A5日本和牛霜雨一品、日本F1國產牛、美國極黑和牛、澳洲厚切和牛、原木煙燻無骨牛小排、鹽蔥極品牛舌與果香壺漬鹽選牛肋。再搭配精選海鮮(五選二)：挪威薄鹽鯖魚、智利鮭魚菲力、鹽選草蝦、紋甲花枝、歐式奶油蒜香鮑魚。森森燒肉擁有全台燒肉界唯一的「五星級自助吧與法式甜點吃到飽」，本次推出3款甜點與2款特調，法式甜點新品包含「咕咕霍夫」，是承襲法式皇冠造型，質地鬆軟扎實、帶有溫潤奶油香，另還有「布朗尼」、「柑橘磅蛋糕」；飲料則有「鳳梨果汁」、「紅龍果綜合果汁」。另外，韓國首爾三大排隊燒肉名店之一的「囕盈豚남영돈 （Namyeongdon Taipei，NYD Taipei）」則是宣告插旗台北，進駐台北SOGO大巨蛋遠東Garden City，主打40年傳承的炭火直烤真功夫、專人桌邊代烤服務，必吃老饕豬、松阪豬等5大部位搭配特製三星蔥辛奇，低消每人600元，單點肉品440元起，客單價落在約950至1200元。創立於1984年的「囕盈豚」，擁有超過40年的燒肉文化傳統，在韓國與金豬食堂、夢炭，被稱為首爾三大排隊燒肉名店。圈粉防彈少年團（BTS）成員田柾國、金泰亨，連台灣男神許光漢都曾朝聖過。囕盈豚台北店承襲炭火直烤與專人桌邊代烤特色，最大亮點在於堅持使用高密度炭火燒烤，選用菊花炭放在特製陶盆裡，烘托高溫、燒烤瞬間鎖住肉汁，並賦予肉品迷人的炭香。囕盈豚更有5大必吃豬肉部位，包含