未來一周將有兩波東北季風接續報到，中央氣象署預報中心科長劉宇其表示，首波從今（1）日晚上開始逐步影響北台灣，導致降雨機率增加、氣溫稍降，下一波更強勁的東北季風則預計於下周一（10月5日）南下，屆時北部低溫可能一路下探至20度，降雨持續，並將一路影響至國慶連假。
東北季風今晚增強 北台灣率先轉雨
劉宇其指出，今天白天各地維持晴朗穩定，高溫普遍落在32至35度，大台北、彰化以南地區可達36度以上，隨著北方高壓南下與東北季風增強，深夜起基隆北海岸降雨率先增多，明（2）日桃園以北及宜蘭有明顯短暫陣雨，其中基隆北海岸與宜蘭地區需防範局部大雨，中南部則需留意午後雷陣雨。
周末水氣仍多 下周一東北季風再增強
劉宇其提醒，周六（10月3日）東北季風強度稍微減弱，但整體水氣依舊偏多，雙北、東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨發生，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，周日（10月4日）水氣則會有所趨緩，降雨區域主要集中在東半部、恆春半島，其他地區恢復為多雲到晴，南部山區午後仍有零星短暫陣雨。
下周一、下周二（10月5日至10月6日）將迎來第二波更強的東北季風，北部、東北部天氣轉趨涼爽，北部白天高溫將顯著下滑至26度左右，部分沿海空曠地區低溫更將探至20至21度，中南部則需注意較大的日夜溫差，此波強東北季風伴隨水氣，北部與東半部降雨再度增多，預計要到下周三（10月7日）才緩和。
國慶連假偏濕涼 彩雲颱風無直接影響
國慶連假（10月9日至10月11日）天氣，劉宇其說明，預估仍是東北季風影響，大台北、東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，東北部需注意局部較大雨勢；其餘地區則維持多雲到晴的天氣型態，午後山區有零星降雨，計畫連假出遊或參加國慶活動的民眾，宜提早做好防雨準備。
此外，台灣東南東方遠洋於今天凌晨生成彩雲颱風，雖然環境有利其發展為中度甚至強烈颱風，但路徑預計朝西後北轉，對台灣並無直接影響，面對即將到來的連續降溫與降雨，氣象署提醒民眾外出時隨身攜帶雨具，並根據氣溫變化適時增添衣物，特別是北台灣與東北部居民更應加強防範局部大雨。
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劉宇其指出，今天白天各地維持晴朗穩定，高溫普遍落在32至35度，大台北、彰化以南地區可達36度以上，隨著北方高壓南下與東北季風增強，深夜起基隆北海岸降雨率先增多，明（2）日桃園以北及宜蘭有明顯短暫陣雨，其中基隆北海岸與宜蘭地區需防範局部大雨，中南部則需留意午後雷陣雨。
劉宇其提醒，周六（10月3日）東北季風強度稍微減弱，但整體水氣依舊偏多，雙北、東半部、恆春半島仍有局部短暫陣雨發生，基隆北海岸、宜蘭有較大雨勢，周日（10月4日）水氣則會有所趨緩，降雨區域主要集中在東半部、恆春半島，其他地區恢復為多雲到晴，南部山區午後仍有零星短暫陣雨。
下周一、下周二（10月5日至10月6日）將迎來第二波更強的東北季風，北部、東北部天氣轉趨涼爽，北部白天高溫將顯著下滑至26度左右，部分沿海空曠地區低溫更將探至20至21度，中南部則需注意較大的日夜溫差，此波強東北季風伴隨水氣，北部與東半部降雨再度增多，預計要到下周三（10月7日）才緩和。
國慶連假（10月9日至10月11日）天氣，劉宇其說明，預估仍是東北季風影響，大台北、東半部、恆春半島會有局部短暫陣雨，東北部需注意局部較大雨勢；其餘地區則維持多雲到晴的天氣型態，午後山區有零星降雨，計畫連假出遊或參加國慶活動的民眾，宜提早做好防雨準備。
此外，台灣東南東方遠洋於今天凌晨生成彩雲颱風，雖然環境有利其發展為中度甚至強烈颱風，但路徑預計朝西後北轉，對台灣並無直接影響，面對即將到來的連續降溫與降雨，氣象署提醒民眾外出時隨身攜帶雨具，並根據氣溫變化適時增添衣物，特別是北台灣與東北部居民更應加強防範局部大雨。