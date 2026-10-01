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金州勇士隊超級巨星柯瑞（Stephen Curry）作為NBA史上最偉大的三分射手，投射能力無庸置疑。然而，柯瑞近日在接受《People》雜誌專訪時透露，自己早在2018年就被診斷出患有罕見且持續進化的眼疾「圓錐角膜（Keratoconus）」，甚至開玩笑稱未來的自傳可以取名為《這段時間我都看不清》。這番言論讓勇士總教練科爾（Steve Kerr）大感震驚表示：「難怪有時候他在討論戰術的時候會瞇著眼睛看我。」在接受《NBC Sports Bay Area》記者伯克（Kerith Burke）採訪時，科爾被問及對柯瑞眼疾的看法。科爾坦言自己過去完全不知道這件事：「這真的很神奇，因為這些年來，我偶爾會看到他在討論戰術或者球場上瞇著眼睛看我，但從來沒有人跑來跟我說『對了，他有眼疾』。我覺得當時根本沒人知道，所以看到新聞時我非常震驚。」科爾更幽默補充：「不過說真的，如果他原本眼睛能看得很清楚，想像一下他到底能有多厲害？」事實上，最先發現柯瑞眼睛異樣的是勇士前總管麥爾斯（Bob Myers）。麥爾斯在2018-19賽季時從電視轉播中注意到柯瑞頻繁瞇眼的動作，隨後督促他進行專業眼科檢查，這才讓柯瑞確定自己有影響視力的眼疾。在被診斷出圓錐角膜之前，柯瑞就已經手握兩座總冠軍，當時還繳出場均近27分、投籃命中率近50%、三分命中率43%的MVP級數據。這意味著在視覺受到影響的情況下，柯瑞過去幾乎完全是依靠「肌肉記憶」在投籃。自診斷至今已過7個賽季，柯瑞目前透過1年2次的定期檢查以及佩戴特殊的矯正隱形眼鏡來控制病情。自進行治療以來，他的表現依舊保持驚人的穩定度，罰球命中率高達92.3%、三分球命中率也維持在40.3%的高水準。在柯瑞破了那麼多NBA紀錄的同時，最難以置信的是，他其實從未以大家所想像的正常視力看過這座球場。