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日本企業想進場？盧秀燕：重大決策「還在思考」

台中市長盧秀燕今（1）日透露，有日本「很大很大的公司」對台中捷運有興趣，希望以促參或BOT方式參與，若最終成案，將成為外國企業參與台灣軌道建設的首例。盧秀燕表示，日本企業具備軌道建設經驗與財力，若由企業投入，政府可節省部分經費，也能減少市府與中央反覆協調的時間，「我們就不用這麼辛苦了」。不過她任期僅剩3個多月，是否會在卸任前拍板，仍在思考。今天是盧秀燕8年市長任內最後一次議會總質詢，她在會前受訪時透露，日本有一家非常大型的公司對台中捷運有興趣，希望透過促參或BOT方式合作，目前市府正在研究可行性。盧秀燕表示，日本大型企業具備軌道建設經驗及財力，若採企業促參或BOT方式參與，政府可節省經費，「的確我們就不用這麼辛苦了」，也不必再由市府與中央來回協調，過去「一條捷運審5年」的情況，未來有機會提高推動效率。盧秀燕強調，這項構想相當重大，畢竟台灣目前尚無外國企業參與軌道建設的先例，國際上則已有新加坡、泰國等案例，因此台中是否適合採取類似模式，仍需進一步研究。她也坦言，自己任期只剩3個多月，是否在卸任前做出決定，「還在思考當中」。不過盧秀燕也指出，目前最需要優先處理的仍是台中捷運藍線經費問題，高雄捷運黃線已獲中央追加補助1000億元，希望台中也能比照辦理，讓捷運建設的財務壓力獲得紓解。台中捷運藍線目前全長24.78公里、規劃20座車站，工程已陸續進入前置階段。